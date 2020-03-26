Боюсь, но надо. Инфекционист о том, как обезопаситься от коронавируса тем, кто работает с людьми

Источник материала: Tut.by

Пока одни белорусы работают удаленно , другие продолжают ходить на предприятия и офисы, ездить на общественном транспорте и работать в людных местах. Как себя защитить, если очень боишься коронавируса, но самоизоляция — не вариант? На волнующие вопросы ответила врач-инфекционист городской клинической инфекционной больницы Ольга Солдатенко.

Иду в людное место: надевать маску, перчатки и очки? Ношение маски здоровым человеком, конечно, спорный вопрос. Но если ему психологически некомфортно и он очень боится заразиться при общении с людьми, маска не помешает. Но надо понимать, что это для психологического спокойствия. Чихающие и кашляющие люди должны изолироваться, а если выходят — обязательно надевать маску. Важно помнить, что у маски есть срок действия, и через каждые 2−3 часа ее нужно менять и не использовать повторно. Перчатки могут пригодиться тем, кто берет у клиентов деньги, часто дотрагивается до поверхностей, к которым прикасались другие люди, — какие-то кассовые ленты, раздачи и т.д. Если надели их — не забывайте протирать дезинфицирующим средством. Если идете просто на рабочую встречу, которую никак нельзя перенести, перчатки надевать не обязательно — просто обойдитесь без рукопожатий. Что касается очков: человек моргает примерно 25 раз в минуту, в это время веки и ресницы защищают глаз от проникновения различных бактерий и микроорганизмов, поэтому в очках нет особой необходимости. Но они точно нужны врачам, которые совсем рядом с пациентами, — хирургам, офтальмологам, лор-врачам.

А подойдет марлевая маска, которую я сделал сам? Это прошлый век. Понятно, что раньше их делали, так как не было альтернатив, но сейчас лучше пользоваться одноразовыми готовыми средствами защиты. Тем более марлевые повязки со слоем ваты еще чаще нужно менять.

Так что меня защитит? Дистанция. Желательно держаться от других людей на расстоянии не меньше метра, а лучше — 1,5−2 метра.

Кажется, кто-то рядом чихнул. Мне убегать или уже поздно? Убегать не стоит, но если человек чихает, не прикрывая рта, то лучше следите за дистанцией. Если вы сами чихаете — тоже проявляйте осознанность, чтобы не пугать окружающих: прикрывайте локтем рот и носите маску. И, конечно, не доводите себя до панических состояний и фобий: кашель человека рядом — это не конец света.

После каждой встречи идти мыть руки? Так не всегда получится, но после поездок в транспорте или в лифте, походов в общественные места обязательно нужно мыть руки . Но не забывайте, что есть такое понятие, как естественная микрофлора организма человека — это наш барьер от разных бактерий и микробов, которые есть везде — в воздухе, на различных поверхностях. Они не несут опасности, пока у нас нормальная иммунная защита, но навязчивым мытьем рук раз в каждые пять минут и протираниями антисептиками мы ее убиваем.

Нужен ли мне свой санитайзер? Если вы в постоянных разъездах и часто встречаетесь с людьми — купите себе септоцид, унодез (он есть в баночках 100 мл) или любой раствор с антибактериальным действием и положите в сумку. Если думаете, что контактировали с больным человеком, а возможности помыть руки нет — обработайте их своим санитайзером.

Промывать ли нос каждый раз после общения с людьми? Просто так промывать его (и тем более использовать специальные растворы) не следует . Но если у вас насморк или сухость в носу — можно слизистые увлажнять: это тоже защитный барьер.

Где лучше встречаться с людьми? Конечно, если есть выбор — лучше общаться со всеми дистанционно. Если выбирать между закрытым пространством и улицей, то лучше остановиться на втором варианте — пойти в какой-то парк, сквер. Все-таки в закрытом помещении должно быть выполнено больше правил гигиены: налажен хороший воздухообмен и постоянная влажная уборка, организовано проветривание. Если очень боитесь, на время встречи наденьте маску, возьмите с собой антисептик (если добираетесь общественным транспортом — будет потом возможность обработать руки) и держите дистанцию.

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