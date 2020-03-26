На торгах 26 марта доллар и евро укрепились к рублю

Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 26 марта прошли очередные торги валютами. Белорусский рубль после двух дней укрепления возобновил снижение к доллару и евро.

Доллар вырос на 0,43%, или на BYN 0,0111 — до 2,59 рубля.

Евро подорожал на 1,37%, или на BYN 0,0383 — до 2,8287 рубля.

Российский рубль снизился на 0,86%, или BYN 0,0285 — до 3,2957 белорусского рубля за 100 российских рублей.

Курсовые колебания происходят на фоне падения мировых цен на нефть и пандемии коронавируса.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

Курсы валют в вашем телефоне:

​