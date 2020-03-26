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На торгах 26 марта доллар и евро укрепились к рублю
26.03.2020 13:32 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 26 марта прошли очередные торги валютами. Белорусский рубль после двух дней укрепления возобновил снижение к доллару и евро.
Доллар вырос на 0,43%, или на BYN 0,0111 — до 2,59 рубля.
Евро подорожал на 1,37%, или на BYN 0,0383 — до 2,8287 рубля.
Российский рубль снизился на 0,86%, или BYN 0,0285 — до 3,2957 белорусского рубля за 100 российских рублей.
Курсовые колебания происходят на фоне падения мировых цен на нефть и пандемии коронавируса.
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 26 марта прошли очередные торги валютами. Белорусский рубль после двух дней укрепления возобновил снижение к доллару и евро.
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