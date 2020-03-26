У 20 военных батальона НАТО в Литве подтвердили коронавирус

Источник материала: Tut.by

Коронавирус подтвержден у десяти военных дислоцированного в Литве международного батальона НАТО, подтвердил представитель по связям с общественностью этого подразделения в среду вечером.



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«Есть и другие подтвержденные случаи. В данный момент в целом 20 случаев», — сказал капитан Эверт-Ян Даниэлс.

Офицер не детализировал гражданство военных, за исключением того, что двое голландских военных ранее были доставлены в Нидерланды.

С тем, чтобы остановить распространение вируса, в данный момент учения ведутся только внутри батальона, совместные действия с другими подразделениями ограничены с целью сокращения контактов различных военных.

О новых случаях в батальоне НАТО в Литве в среду первым сообщила программа новостей телеканала TV3.

Боевая группа батальона Сил передового базирования НАТО была дислоцирована в Литве в феврале 2017 года в ответ на события в Украине и присоединение Крыма к России. Батальоном в Литве командует Германия.