|
У 20 военных батальона НАТО в Литве подтвердили коронавирус
26.03.2020 13:32 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Коронавирус подтвержден у десяти военных дислоцированного в Литве международного батальона НАТО, подтвердил представитель по связям с общественностью этого подразделения в среду вечером.
«Есть и другие подтвержденные случаи. В данный момент в целом 20 случаев», — сказал капитан Эверт-Ян Даниэлс.
Офицер не детализировал гражданство военных, за исключением того, что двое голландских военных ранее были доставлены в Нидерланды.
С тем, чтобы остановить распространение вируса, в данный момент учения ведутся только внутри батальона, совместные действия с другими подразделениями ограничены с целью сокращения контактов различных военных.
О новых случаях в батальоне НАТО в Литве в среду первым сообщила программа новостей телеканала TV3.
Боевая группа батальона Сил передового базирования НАТО
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Офицер не детализировал гражданство военных, за исключением того, что двое голландских военных ранее были доставлены в Нидерланды.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)