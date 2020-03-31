Витебск: «Нам никто ничего не говорит!»

Сегодня стало известно о первом умершем в Беларуси от коронавируса Заслуженном артисте Беларуси Викторе Дашкевиче. Завтра проститься с ним смогут только самые близкие родственники: дочь, зять… И все.





Известного артиста похоронят тихо, почти секретно, без аплодисментов.





Супруга – Светлана Дашкевич на домашнем карантине, ей нельзя выходить за порог квартиры. Младшая дочь живет в Питере – город закрыт.





В театре - никаких официальных мероприятий в память об ушедшем коллеге. Хотя семья Дашкевичей хорошо известна в театральном мире: сцене отдано почти 100 лет, если суммировать стаж всех Дашкевичей, служивших Мельпомене.





Почести и торжественные проводы Виктор Дашкевич заслужил. Но... коронавирус.

Чиновники твердят, как в детском кино: «Спите, жители Багдада! В Багдаде – все спокойно», а в публичных местах народ только убывает. В Витебске убывает в прямом смысле слова!





В витебском Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа температура держится у нескольких человек, подозревают пневмонию еще у четырех.





В Белорусском театре «Лялька» люди тоже в шоке. Точной информации, откуда пришел коронавирус никто не говорит, в прессе ничего не объяснют. Бытует мнение, что Виктор Дашкевич заразился от режиссера из Москвы, который недавно приезжал в Витебск… Но кто там выяснял, если его сразу положили в обычную палату. И, вроде бы, без коронавируса...





Коласовцев отправили в отпуск. В «Ляльке» на свой страх и риск сегодня приняли решение – коллективно уйти в отпуск на две недели.





«Нам никто ничего не говорит, мы не знаем, что делать дальше. Ждать, когда в зале не будет ни одного зрителя?»





Или жителя на улицах города?





Людям -- страшно. Власти все еще нет.