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Витебск: «Нам никто ничего не говорит!»

31.03.2020 21:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр здравоохранения приехал в Витебск, а напряжение в городе только нарастает.

Витебск: «Нам никто ничего не говорит!»
Сегодня стало известно о первом умершем в Беларуси от коронавируса Заслуженном артисте Беларуси Викторе Дашкевиче. Завтра проститься с ним смогут только самые близкие родственники: дочь, зять… И все. 

Известного артиста похоронят тихо, почти секретно, без аплодисментов. 

Супруга – Светлана Дашкевич на домашнем карантине, ей нельзя выходить за порог квартиры. Младшая дочь живет в Питере – город закрыт. 

В театре - никаких официальных мероприятий в память об ушедшем коллеге. Хотя семья Дашкевичей хорошо известна в театральном мире: сцене отдано почти 100 лет, если суммировать стаж всех Дашкевичей, служивших Мельпомене.

Почести и торжественные проводы Виктор Дашкевич заслужил. Но... коронавирус.
 
Чиновники твердят, как в детском кино: «Спите, жители Багдада! В Багдаде – все спокойно», а в публичных местах народ только убывает. В Витебске убывает в прямом смысле слова! 

В витебском Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа температура держится у нескольких человек, подозревают пневмонию еще у четырех.  

В Белорусском театре «Лялька» люди тоже в шоке. Точной информации, откуда пришел  коронавирус никто не говорит, в прессе ничего не объяснют. Бытует мнение, что Виктор Дашкевич заразился от режиссера из Москвы, который недавно приезжал в Витебск… Но кто там выяснял, если его сразу положили в обычную палату. И, вроде бы, без коронавируса...

Коласовцев отправили в отпуск. В «Ляльке» на свой страх и риск сегодня приняли решение – коллективно уйти в отпуск на две недели.  

«Нам никто ничего не говорит, мы не знаем, что делать дальше. Ждать, когда в зале не будет ни одного зрителя?»

Или жителя на улицах города? 

Людям -- страшно. Власти все еще нет.  
 
Теги: Витебск
 
 
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Министр здравоохранения приехал в Витебск, а напряжение в городе только нарастает.
 
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