Backstreet Boys перепели свой хит спустя 20 лет (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Таким образом музыканты выразили поддержку своим поклонникам, которые остаются дома на изоляции.

Участники американской группы Backstreet Boys перепели свой хит I want it that way в режиме онлайн.

Backstreet Boys установили связь друг с другом из своих коттеджей, записав «домашний» клип, который собрал уже несколько десятков тысяч просмотров в социальных сетях.

Музыканты пожелали своим поклонникам оставаться дома и находиться в безопасности.

Один из вокалистов группы Ник Картер сказал, что для группы большая честь принять участие в благотворительном проекте, сбор средств от которого пойдет на борьбу с коронавирусом.

