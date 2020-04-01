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Backstreet Boys перепели свой хит спустя 20 лет (ВИДЕО)

01.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Backstreet Boys перепели свой хит спустя 20 лет (ВИДЕО)

Таким образом музыканты выразили поддержку своим поклонникам, которые остаются дома на изоляции.  

Участники американской группы Backstreet  Boys перепели свой хит I want it that way в режиме онлайн. 

Backstreet Boys установили связь друг с другом из своих коттеджей, записав «домашний» клип, который собрал уже несколько десятков тысяч просмотров в социальных сетях.

Музыканты пожелали своим поклонникам оставаться дома и находиться в безопасности. 

Один из вокалистов группы Ник Картер сказал, что для группы большая честь принять участие в благотворительном проекте, сбор средств от которого пойдет на борьбу с коронавирусом.

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Таким образом музыканты выразили поддержку своим поклонникам, которые остаются дома на изоляции.   Участники американской группы Backstreet  Boys перепели свой хит I want it...
 
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