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Backstreet Boys перепели свой хит спустя 20 лет (ВИДЕО)
01.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Таким образом музыканты выразили поддержку своим поклонникам, которые остаются дома на изоляции.
Участники американской группы Backstreet Boys перепели свой хит I want it that way в режиме онлайн.
Backstreet Boys установили связь друг с другом из своих коттеджей, записав «домашний» клип, который собрал уже несколько десятков тысяч просмотров в социальных сетях.
Музыканты пожелали своим поклонникам оставаться дома и находиться в безопасности.
Один из вокалистов группы Ник Картер сказал, что для группы большая честь принять участие в благотворительном проекте, сбор средств от которого пойдет на борьбу с коронавирусом.
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Таким образом музыканты выразили поддержку своим поклонникам, которые остаются дома на изоляции. Участники американской группы Backstreet Boys перепели свой хит I want it...
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