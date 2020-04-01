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ООН: Covid-19 - самое большое испытание после Второй мировой войны

01.04.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всего в мире на утро 1 апреля зафиксировано почти 860 тыс. случаев заболевания, более 42 тыс. человек скончались, более 178 тыс. выздоровели.

Больше всего заболевших - в США, на втором месте - Италия (105,7 тыс.), на третьем - Испания (95,9 тыс.). В Китае, где началась вспышка Covid-19, эпидемия идет на спад - там было зарегистрировано 82,2 тыс. диагнозов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник заявил, что пандемия коронавируса - самый серьезный вызов, который стоит перед человечеством со времени Второй мировой войны. 

"Новое коронавирусное заболевание - это удар по основам общества, оно отбирает у людей жизни и средства к существованию. Covid-19 - это самое большое испытание, с которым нам пришлось столкнуться с момента создания ООН", - цитирует ВВС генсека ООН.


Тем временем Лукашенко, пожалуй, один из немногих, если не единственный в мире, кто не считает это угрозой, из-за чего возникают вопросы в его адекватности.



Тем более, что из-за такого неадекватного отношения главы государства к смертельной угрозе Минздрав скрывает от беларусов реальную картину заражения Covid-19 в стране.
 
 
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Всего в мире на утро 1 апреля зафиксировано почти 860 тыс. случаев заболевания, более 42 тыс. человек скончались, более 178 тыс. выздоровели.
 
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