ООН: Covid-19 - самое большое испытание после Второй мировой войны

Больше всего заболевших - в США, на втором месте - Италия (105,7 тыс.), на третьем - Испания (95,9 тыс.). В Китае, где началась вспышка Covid-19, эпидемия идет на спад - там было зарегистрировано 82,2 тыс. диагнозов.





Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник заявил, что пандемия коронавируса - самый серьезный вызов, который стоит перед человечеством со времени Второй мировой войны.





цитирует ВВС генсека ООН. "Новое коронавирусное заболевание - это удар по основам общества, оно отбирает у людей жизни и средства к существованию. Covid-19 - это самое большое испытание, с которым нам пришлось столкнуться с момента создания ООН", -ВВС генсека ООН.









Тем временем Лукашенко, пожалуй, один из немногих, если не единственный в мире, кто не считает это угрозой, из-за чего возникают вопросы в его адекватности.











