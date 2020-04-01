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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В новом сезоне "Адмирал" не будет играть в КХЛ В новом сезоне "Адмирал" не будет играть в КХЛ, сообщается в специальном пресс-релизе Министерства физической культуры и спорта Приморского края. Все средства...

В новом сезоне "Адмирал" не будет играть в КХЛ, сообщается в специальном пресс-релизе Министерства физической культуры и спорта Приморского края. Все средства перенаправят на борьбу с коронавирусом. В клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U-18, а также детско-юношеская спортивная школа.