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В новом сезоне "Адмирал" не будет играть в КХЛ
01.04.2020 13:04 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ новом сезоне "Адмирал" не будет играть в КХЛ, сообщается в специальном пресс-релизе Министерства физической культуры и спорта Приморского края. Все средства перенаправят на борьбу с коронавирусом. В клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U-18, а также детско-юношеская спортивная школа.
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В новом сезоне "Адмирал" не будет играть в КХЛ, сообщается в специальном пресс-релизе Министерства физической культуры и спорта Приморского края. Все средства...
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