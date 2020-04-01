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В новом сезоне "Адмирал" не будет играть в КХЛ

01.04.2020 13:04 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В новом сезоне "Адмирал" не будет играть в КХЛ, сообщается в специальном пресс-релизе Министерства физической культуры и спорта Приморского края. Все средства перенаправят на борьбу с коронавирусом. В клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U-18, а также детско-юношеская спортивная школа.
 
 
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В новом сезоне "Адмирал" не будет играть в КХЛ, сообщается в специальном пресс-релизе Министерства физической культуры и спорта Приморского края. Все средства...
 
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