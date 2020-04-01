|
Информация по коронавирусной инфекции на 1 апреля в Бресте
01.04.2020 14:38 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Брестской области не зарегистрировано.
С целью недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь.
По состоянию на 8.00 01.04.2020 за последние сутки прошло санитарно-карантинный контроль 1229 человек.
Всего в области с признаками ОРИ госпитализировано в стационары 69 чел., прибывших из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, а также бывших в контакте с заболевшими. Под медицинским наблюдением на дому находится 2791 человек.
В инфекционном отделении УЗ «Брестская областная клиническая больница» находится 39 человек, из них 20 жителей г.Бреста и 2 - Брестского района; под медицинским наблюдением на дому 1256 человек.
С мерами профилактики коронавирусной инфекции, а также с порядком самоизоляции Вы можете ознакомиться в рубрике
Куда звонить при подозрении на коронавирус?
Для жителей г. Бреста и Брестской области открыты горячие телефонные линии:
в инфекционном отделении Брестской областной клинической больницы по номеру 8 0162 27-25-32;
в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
в рабочие дни по номеру 8 0162 21-31-66 с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.00; в субботу – с 9.00 до 13.00;
в рабочие дни по номеру 8 0162 20-86-75 с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.00.
Если Вы вернулись в Брестскую область из территорий, неблагополучных по
Это важно!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Брестской области не зарегистрировано. С целью недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)