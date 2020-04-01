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В Солигорскои регионе открылась “ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ” по короновирусу.

01.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


17 марта 2020 23:53 3000

В Солигорскои регионе открылась "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" по короновирусу.

Автор: Эдуард Кидяев.

В УЗ”Солигорская ЦРБ”работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции.

В Солигорскои регионе открылась “ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ” по короновирусу.

Для жителей г. Солигорска и Солигорского района в учреждении здравоохранения “Солигорская центральная районная больница” начала работать горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции.

Позвонить на горячую линию мжно по телефону: +375174 26 40 51.

Источник: УЗ “Солигорская ЦРБ”

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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17 марта 2020 23:53 3000 В Солигорскои регионе открылась "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" по...
 
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