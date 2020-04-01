В Солигорскои регионе открылась “ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ” по короновирусу.

Для жителей г. Солигорска и Солигорского района в учреждении здравоохранения “Солигорская центральная районная больница” начала работать горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции.



Позвонить на горячую линию мжно по телефону: +375174 26 40 51.

