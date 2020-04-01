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«Рамблер» выяснил у россиян: почему Лукашенко держит страну открытой
02.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Аналитическая служба «Рамблера»
Фото: Reuters
Всего в опросе приняли участие 8 871 человек.
67% проголосовавших считают, что он боится экономического удара, который может быть нанесен стране в том случае, если будут введены определенные ограничения.
25% участников думают, что причина кроется в другом. По их мнению, президент Беларуси не воспринимает всерьез то, что происходит в мире.
А 8% россиян затруднились ответить на данный вопрос.
Как ранее писала «БГ», днем 1 апреля Минздрав сообщил, что в Беларуси на сегодняшний день проведено более 32 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию.
По информации ведомства, за последние сутки выписано пять пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек.
Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении.
Точное количество подтвержденных лабораторно случаев коронавируса в Беларуси уже второй день не сообщается. Известно лишь, что на 30 марта их было 152.
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Аналитическая служба «Рамблера» узнала мнение россиян относительно того, почему президент Беларуси Александр Лукашенко держит страну открытой в период...
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