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«Рамблер» выяснил у россиян: почему Лукашенко держит страну открытой

02.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аналитическая служба «Рамблера» узнала мнение россиян относительно того, почему президент Беларуси Александр Лукашенко держит страну открытой в период страшной эпидемии.

«Рамблер» выяснил у россиян: почему Лукашенко держит страну открытой
Фото: Reuters
Всего в опросе приняли участие 8 871 человек.

67% проголосовавших считают, что он боится экономического удара, который может быть нанесен стране в том случае, если будут введены определенные ограничения.

25% участников думают, что причина кроется в другом. По их мнению, президент Беларуси не воспринимает всерьез то, что происходит в мире.

А 8% россиян затруднились ответить на данный вопрос.

Как ранее писала «БГ», днем 1 апреля Минздрав сообщил, что в Беларуси на сегодняшний день проведено более 32 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию.

По информации ведомства, за последние сутки выписано пять пациентов,  у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек.


Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении.

Точное количество подтвержденных лабораторно случаев коронавируса в Беларуси уже второй день не сообщается. Известно лишь, что на 30 марта их было 152.
 
 
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Аналитическая служба «Рамблера» узнала мнение россиян относительно того, почему президент Беларуси Александр Лукашенко держит страну открытой в период...
 
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