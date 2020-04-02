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В стационарах Беларуси находятся 254 пациента с COVID-19
02.04.2020 17:28 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ Беларуси регистрируется поступательное увеличение числа заболевших COVID-19. Об этом сообщил Минздрав. Большинство случаев - это выявленные контакты первого и второго уровней. C целью полного выявления всех возможных случаев начато тестирование пациентов со среднетяжелым течением пневмоний. Сейчас под медицинским наблюдением как контакты первого и второго уровня находятся 9 299 человек. Из них 1943 - в стационаре. Также в больницах сейчас 254 пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирус".
Медики отмечают, что у большинства заболевание протекает в легкой или средней форме
11 человек нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 46 пациентов. Также зарегистрировано 4 случая смерти возрастных пациентов с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси регистрируется поступательное увеличение числа заболевших COVID-19. Об этом сообщил Минздрав. Большинство случаев - это выявленные контакты первого и...
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