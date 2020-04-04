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Кастинг проекта Х-Factor в Витебске перенесли. Но местным талантам обещают все равно приехать

04.04.2020 09:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске 4 и 5 апреля должен был пройти кастинг проекта Х-Factor. Организаторы сообщают, что перенесли его на более поздний срок — в связи со сложной обстановкой в городе из-за коронавируса.


Предкастинг шоу в Гродно. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Создатели шоу объясняют, что прислушались к рекомендациям Витебского горисполкома об отмене проведения выставок, презентаций, ярмарок и других мероприятий в закрытых помещениях.

— Без паники. Мы обязательно к вам приедем немного позже и познакомимся с одаренными жителями чудесного Витебска. Мы делаем это с заботой о вашем здоровье и надеемся на понимание. Ждите новостей и репетируйте свои выступления, пока находитесь дома, — отмечают организаторы.

Прослушивания на белорусское шоу Х-Factor уже прошли в Гродно, Могилеве и Гомеле.

В Бресте предкастинг проекта запланирован на 11 и 12 апреля, в Барановичах — на 18 апреля, в Лиде — на 19 апреля, в Мозыре — на 25 апреля, в Бобруйске — на 26 апреля. Прослушивания в Минске пройдут в мае.

Увидеть X-Factor в телеэфире зрители «Беларусь 1» смогут осенью. Запланировано 17 выпусков проекта. Победителя шоу зрители выберут в канун Нового года.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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В Витебске 4 и 5 апреля должен был пройти кастинг проекта Х-Factor. Организаторы сообщают, что перенесли его на более поздний срок - в связи со сложной обстановкой в...
 
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