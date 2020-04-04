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Кастинг проекта Х-Factor в Витебске перенесли. Но местным талантам обещают все равно приехать
04.04.2020 09:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске 4 и 5 апреля должен был пройти кастинг проекта Х-Factor. Организаторы
Создатели шоу объясняют, что прислушались к рекомендациям Витебского горисполкома
— Без паники. Мы обязательно к вам приедем немного позже и познакомимся с одаренными жителями чудесного Витебска. Мы делаем это с заботой о вашем здоровье и надеемся на понимание. Ждите новостей и репетируйте свои выступления, пока находитесь дома, — отмечают организаторы.
Прослушивания на белорусское шоу Х-Factor уже прошли в
В Бресте предкастинг проекта
Увидеть X-Factor в телеэфире зрители «Беларусь 1» смогут осенью.
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В Витебске 4 и 5 апреля должен был пройти кастинг проекта Х-Factor. Организаторы сообщают, что перенесли его на более поздний срок - в связи со сложной обстановкой в...
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