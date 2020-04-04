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Семь достижений в литературе, которые были сделаны во время карантина

04.04.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из-за эпидемии коронавируса во многих странах мира вводится карантин.

Семь достижений в литературе, которые были сделаны во время карантина
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Сотрудников компаний переводят на удаленную работу, закрываются магазины, рестораны, бары и другие развлекательные учреждения, школы и другие учебные заведения также переходят на удаленную работу.

Однако карантин – это не только заточение в четырех стенах, это еще и возможность подумать о чем-то важном или сделать то, на что не хватало времени раньше.

Ниже мы расскажем о семи достижениях в литературе, которые были сделаны во время карантина.

1. Александр Пушкин. "Евгений Онегин"

Роман был начат 1824, а завершен в 1832 году.

Этот роман был много раз экранизирован, по нему была поставлена опера великого русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Однако мало кто знает, что осенью 1830 года в Москве наблюдалась вспышка холеры, что вынудило Пушкина уехать в свое родовое поместье. Именно во время такой своеобразной "самоизоляции" Пушкин и дописал роман, который стал классикой и вошел в число шедевров мировой литературы.

2. Лукиан. "Александр, или лжепророк"

Лукиан родился в городе Самосата, расположенном на территории современной Турции. Он был популярным драматургом и сатириком. Одно из его произведений "Александр, или лжепророк" высмеивает римлян, которые искали магические объяснения жизненных неурядиц.

Александр – имя реального человека, который был родом из Средней Азии. О нем известно мало, однако он утверждал, что обладает магическими способностями и может лечить любые болезни.

Особенно ему верили во время эпидемии чумы, которая началась в 165 году н.э. Она получила название Антониновой чумы и бушевала на всей территории Римской империи.

Римляне старались изолировать себя от ненужных контактов. В то же самое время Лукиан написал свое сатирическое произведение о целителе Александре.

3. Томас Манн. "Волшебная гора"

Это произведение считается одним из лучших образцов немецкой литературы. "Волшебная гора" Томаса Манна была опубликована в 1924 году.

Книга рассказывает о молодом человеке, который навещает своего брата в туберкулезном санатории в швейцарских Альпах.

Самому автору была близка эта тема, так как его жена страдала от туберкулеза. В 1912 году она оказалась в швейцарском санатории, где Манн навещал ее. В последующие годы супруги часто были пациентами различных санаториев и лечебных учреждений по всему миру. Этот опыт и дал Манну пищу для написания "Волшебной горы".

4. Антон Чехов

Чехов – еще один русский писатель, который написал свои лучшие произведения во время эпидемии холеры. В частности, в период с 1892 по 1899 год он написал такие известные произведения, как "Палата номер 6" и "Черный монах".

В это время Чехов жил практически в уединении в своем поместье. Именно здесь он помогал местным жителям, пострадавшим от эпидемии холеры и голода. Он также работал практикующим врачом. Чехов страдал от туберкулеза, из-за чего умер в 1904 году.

5. Джон Милтон. "Потерянный рай"

Английский писатель Джон Милтон известен тем, что написал знаменитое произведение "Потерянный рай".

Многие знают, что во время написания произведения Милтон был слепым. С 1652 до 1667 года он диктовал свое произведение членам семьи и друзьям, которые записывали его.

Однако это стало сложнее сделать после того, как его семья переехала в новый дом, чтобы избежать Великой эпидемии чумы, которая бушевала в Лондоне с 1665 по 1666 год. Именно во время изоляции Милтон и дописал "Потерянный рай".

6. Джованни Боккаччо. "Декамерон"

"Декамерон" — собрание ста новелл итальянского писателя Джованни Боккаччо, одна из самых знаменитых книг раннего итальянского Ренессанса, написанная приблизительно в 1352—1354 годы.

События книги происходят во время эпидемии чумы 1348 года. Группа из трех благородных юношей и семи дам уезжают из охваченной эпидемией Флоренции на загородную виллу, чтобы спастись от болезни. За время карантина они рассказывают 100 историй, которые и составляют основу произведения.

Считается, что Боккаччо написал произведение во время эпидемии чумы, которая бушевала во Флоренции. Сам автор, как и его герои, уехал из города, чтобы избежать болезни и путешествовать по городам Италии.

7. Уильям Шекспир

Всю свою жизнь Уильям Шекспир сталкивался с эпидемиями чумы. Даже в детстве Шекспир стал одним из тех, кто выжил во время эпидемии чумы в 1564 году.

Чума также появляется во многих произведениях Шекспира, включая знаменитую пьесу "Ромео и Джульетта".

В период с 1605 по 1606 год Шекспир переживал настоящий пик творчества. В это время были написаны многие его произведения, такие как "Король Лир", "Макбет" и "Антоний и Клеопатра".

Эксперты считают, что его продуктивность в этот период связана с тем, что в это время в Англии бушевала эпидемия чумы, что вынуждало его находиться на карантине, во время которого он много писал. 
 
 
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Из-за эпидемии коронавируса во многих странах мира вводится карантин.
 
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