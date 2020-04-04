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Tesla озвучила итоги деятельности за первый квартал: в этот раз без рекорда
04.04.2020 13:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Компания Tesla поделилась статистикой продаж и производства за первый квартал этого года. Коронавирус хоть и испортил планы, но в целом результаты хорошие.
За первые три месяца 2020 года фирма из Калифорнии передала клиентам 88 400 машин (это на 40% больше по сравнению с результатом прошлого года), а всего за период было выпущено 102 672 электромобиля. Большая часть из них это Model 3 и кроссовер
Напомним, что недавно Tesla отметила выпуск
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Компания Tesla поделилась статистикой продаж и производства за первый квартал этого года. Коронавирус хоть и испортил планы, но в целом результаты хорошие.
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