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Tesla озвучила итоги деятельности за первый квартал: в этот раз без рекорда

04.04.2020 13:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Tesla поделилась статистикой продаж и производства за первый квартал этого года. Коронавирус хоть и испортил планы, но в целом результаты хорошие.


За первые три месяца 2020 года фирма из Калифорнии передала клиентам 88 400 машин (это на 40% больше по сравнению с результатом прошлого года), а всего за период было выпущено 102 672 электромобиля. Большая часть из них это Model 3 и кроссовер Model Y — произведено 87 282 экземпляра, продано 76 200 штук. Напомним, что до сих пор лучшим для Tesla был четвертый квартал прошлого года, когда покупателям было передано 112 тысяч машин. И если бы не начавшаяся пандемия, компания могла бы установить новый квартальный рекорд, уверены аналитики.


Напомним, что недавно Tesla отметила выпуск миллионного электромобиля, который был собран на калифорнийской «Гигафабрике» производителя. В настоящее время Tesla пришлось приостановить производство на заводе во Фримонте, однако в Китае, где эпидемиологическая ситуация постепенно нормализуется, Gigafactory 3 полным ходом готовится к запуску Model Y.

 
 
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Компания Tesla поделилась статистикой продаж и производства за первый квартал этого года. Коронавирус хоть и испортил планы, но в целом результаты хорошие.
 
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