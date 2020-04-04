В Бресте - второй случай коронавируса. Его нашли у студентки из Витебска

Источник материала: Tut.by

В Брестской области появился второй зараженный COVID-19. О заболевшей девушке нам сообщили читатели.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам читательницы, коронавирус обнаружили у студентки из Витебска, которая лежала в Центральной городской больнице Бреста.

— Она приехала домой, попала в больницу с подозрением на пневмонию. Несколько человек были с ней в палате. Одна из ее соседок — сотрудница одного из медучреждений Бреста. Всех ночью перевезли в областную «инфекционку» [инфекционное отделение Брестской областной клинической больницы]. Родителей девушки — тоже, — рассказала читательница.

Девушке 20 лет, учится в Витебском государственном медицинском университете. После перехода вуза на дистанционку она поехала в Брест. В телефонном разговоре с TUT.BY пациентка подтвердила, что у нее нашли коронавирус. Сейчас она в одиночной палате инфекционного отделения Брестской областной клинической больницы.

— Вместе со мной всю палату госпитализировали, всех родственников.

В ЦГБ она пролежала три дня. Вместе с ней в палате лежали пять человек.

— Все контакты первого уровня перевели в инфекционную больницу, — сообщил TUT.BY главный врач ЦГБ Олег Величко.

TUT.BY не удалось дозвониться до первого заместителя главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Александра Корнелюка, чтобы уточнить, сколько всего контактов первого уровня второй пациентки с коронавирусом были взяты под наблюдение.

По данным Минздрава, на 3 апреля в Беларуси 351 случай инфицирования коронавирусом. В лидерах — Минск и Витебская область. В Брестской области на сегодня подтверждены 2 случая. Первым стал житель Столинского района .