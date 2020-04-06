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В Беларуси будут выпускать по 2 млн масок в сутки
06.04.2020 10:12 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Потребности белорусов в медицинских масках будут полностью удовлетворены.
Об этом сообщил в интервью телеканалу «Беларусь 1» вице-премьер Игорь Петришенко 5 апреля.
По его словам, некоторые белорусские предприятия в короткий срок перепрофилировались. Сейчас в стране выпускается 450-500 тысяч масок в сутки. В конце следующей недели планируется увеличить выпуск до 1 млн штук, а через полторы недели – до 2 млн штук в сутки.
В Беларуси также налажен выпуск специальных защитных костюмов, очков и масок для врачей.
По словам вице-премьера, в сутки проводится около 2,5 тысяч проб, в ближайшую неделю это количество увеличится до 3,5 тысяч. Развернуты необходимые базы и лаборатории для тестирования.
Белорусские врачи сами освоили производство тестов, в день проводится до 700. Запасы тестов есть, они используются для своевременного выявления лиц из группы риска заболевания коронавирусом.
Петришенко также отметил, что в стране разработаны дополнительные меры стимулирования врачей и персонала, которые задействованы в борьбе с коронавирусом.
По состоянию на 5 апреля в белорусских больницах
4 апреля медики Беларуси
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Потребности белорусов в медицинских масках будут полностью удовлетворены. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Беларусь 1» вице-премьер Игорь Петришенко 5...
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