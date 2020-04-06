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«Мы преодолеем это»: королева Елизавета II призвала британцев не падать духом во время борьбы с коронавирусом

06.04.2020 10:12 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Мы преодолеем это»: королева Елизавета II призвала британцев не падать духом во время борьбы с коронавирусом

Королева Великобритании Елизавета II выступила с посланием к нации и призвала людей объединиться в борьбе с коронавирусом. Выступление монарха транслировалось по телевидению и в соцсетях.

Это был лишь пятый раз, когда королева обращалась к британцам с речью, за все 68 лет, которые она находится на троне.

Обращение было записано в Виндзорском замке, где 93-летняя Елизавета II изолировалась вместе со своим супругом принцем Филиппом на время пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail

«Если мы будем едины и решительны, мы преодолеем это», – обратилась к миллионам британцев королева, попросив их не терять оптимизма в борьбе с коронавирусом.

Елизавета II отметила, что многим в настоящее время тяжело находиться в самоизоляции, вдали от родных, ведь большинство людей оказались в разлуке с близкими, при этом она уверена, что это скоро закончится.

«Мы еще встретимся», – подбодрила британцев королева.

По словам монарха, жители Великобритании в этот сложный период проявили самодисциплину и решительность.

«Я надеюсь, что в ближайшие годы каждый сможет гордиться тем, как он отреагировал на этот вызов, – сказала королева. – И те, кто придет после нас, скажут, что британцы этого поколения были такими же сильными, как и все остальные. Что признаки самодисциплины, спокойной добродушной решимости и товарищеский дух по-прежнему характеризуют нашу страну».

Королева также поблагодарила медиков, которые работают в напряженном режиме.

Глава британской монархии добавила, что победа над COVID-19 будет принадлежать всем людям, поскольку многие страны объединили усилия для противостояния вызову.

«На этот раз мы объединяем усилия со всеми народами по всему миру, используя великие достижения науки. Мы добьемся успеха – и этот успех будет принадлежать каждому из нас», – заключила королева.

Добавим, что лишь одно обращение Елизаветы II к нации – традиционное. Это новогоднее послание. В остальном лишь в редких случаях королева произносила речи в ключевые моменты жизни стран, главным образом, во времена кризиса, чтобы сплотить нацию.

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Королева Великобритании Елизавета II выступила с посланием к нации и призвала людей объединиться в борьбе с коронавирусом. Выступление монарха транслировалось по...
 
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