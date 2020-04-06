Как защитить себя и своих близких?

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Коронавирусы — большое семейство вирусов, вызывающих развитие заболеваний, при которых наблюдается поражение дыхательной системы, реже — системы пищеварения. Новый коронавирус (COVID-19) был обнаружен в декабре 2019 года в Ухане (Китай).





Распространение коронавирусной инфекции затронуло весь мир. В Беларуси проводится масштабная работа по сдерживанию распространения заболевания. В больницах проводится успешное лечение выявленных пациентов. Санитарно-эпидемиологическая служба выявляет контакты «первого и второго уровня». Медики готовы к оказанию помощи тем, кто в ней нуждается.

Пути распространения коронавируса: воздушно-капельный (при чихании и кашле); контактный (когда кто-то касается любой загрязненной поверхности, например, дверной ручки, люди заражаются, когда они касаются загрязнёнными руками рта, носа или глаз).

Время от проникновения вируса в организм до появления признаков заболевания составляет от 2 до 14 дней. Заразиться рискуют люди всех возрастов (по данным из Уханя, от 15 до 88 лет). В зоне высокого риска — люди пожилого возраста (старше 60), а также люди с ослабленной иммунной системой или хроническими заболеваниями. Они особенно подвержены развитию наиболее тяжелых форм COVID-19.

Симптомы заболевания — повышение температуры тела, кашель и/или боль в горле, чувство усталости, затрудненное дыхание — во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.

Если у вас есть аналогичные симптомы, подумайте о следующем. Вы посещали в последние две недели зоны повышенного риска (страны, где зафиксировано множество случаев коронавирусной инфекции)? Вы были в контакте с кем-то, кто посещал в последние две недели зоны повышенного риска?

Если ваш ответ «да» — к симптомам следует отнестись максимально внимательно и вызвать врача на дом или обратиться в службу скорой медицинской помощи.

Чтобы защитить себя соблюдайте следующие правила.

1) Держите в чистоте руки и поверхности. Мойте руки водой с мылом не менее 20 секунд перед приготовлением пищи, до приема пищи, после сморкания, кашля и чихания, после использования туалета, после посещения общественных мест, до, во время и после ухода за больным человеком.

Если поблизости нет воды и мыла, используйте дезинфицирующее средство для рук. Регулярно очищайте и дезинфицируйте часто используемые поверхности и устройства, к которым вы и другие прикасаетесь (выключатели, дверные ручки и поручни, клавиатура компьютера, экран смартфона).

2) Соблюдайте дистанцию. Старайтесь избегать мест массового скопления людей, отложите посещение концерта, театра и кино, не посещайте бассейн, тренажерный зал.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах, общественном транспорте. Сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам до минимума. Не касайтесь лица.

Избегайте приветственных рукопожатий, объятий и поцелуев в щеку. Не делитесь едой, посудой, полотенцами.

Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра, насколько это возможно, особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура.

3) Не прикасайтесь руками к лицу, рту и глазам. Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно мы неосознанно делаем это 15 раз в час). Ведь до этого вы могли дотронуться до поверхности, на которой находился вирус, и занести его в организм.

4) Соблюдайте правила гигиены. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой (всегда носите их с собой) или сгибом локтя. Сразу выкидывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом. Эти меры позволят ограничить распространение вируса и его передачу другим людям.

5) Используйте маску. Носите маску, меняя ее каждые 2-3 часа (в случае загрязнения — чаще) в следующих случаях: при появлении у вас признаков ОРВИ; при уходе и оказании помощи человеку с респираторной инфекцией; при оказании помощи человеку пожилого возраста.

При появлении симптомов заболевания оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте его рекомендациям. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.