ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Поступил бы так же: доктор Комаровский высказался о действиях Лукашенко при борьбе с COVID-19 в Беларуси

06.04.2020 16:20 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Известный врач Евгений Комаровский прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Беларуси и действия Президента Александра Лукашенко, отметив, что Глава белорусского государства взял на себя политическую ответственность за народ.

Такое мнение Комаровский высказал в одном из своих недавних интервью.

«На самом деле сейчас, я думаю, что все, все смотрят на Беларусь. Те, кто ввел карантин, просто мечтают о том, чтобы завтра в Беларуси приключилась катастрофа. Потому что для них это будет пример: «Вот видите, какой там мор, а мы какие крутые молодцы – у нас такого нет». Они больше всего не хотят, чтоб им ставили потом «Батьку» в пример».

Также Комаровский высказал мнение, что решение не вводить в стране карантин Лукашенко принимал не единолично, а послушав советы врачей, эпидемиологов, представителей Академии Наук, которые знали, что «он с них шкуру спустит, если что не так», когда давали свои советы, но смогли взять на себя ответственность.

Доктор добавил, что он бы тоже выбрал такой путь, если бы руководил страной.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный врач Евгений Комаровский прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Беларуси и действия Президента Александра Лукашенко, отметив, что Глава...
 
Новости дня
Новости
 
«Не пускают к себе городских». Как во время коронавируса живет деревня, куда съехалась молодежь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика