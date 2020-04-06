Поступил бы так же: доктор Комаровский высказался о действиях Лукашенко при борьбе с COVID-19 в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Известный врач Евгений Комаровский прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Беларуси и действия Президента Александра Лукашенко, отметив, что Глава белорусского государства взял на себя политическую ответственность за народ.

Такое мнение Комаровский высказал в одном из своих недавних интервью.

«На самом деле сейчас, я думаю, что все, все смотрят на Беларусь. Те, кто ввел карантин, просто мечтают о том, чтобы завтра в Беларуси приключилась катастрофа. Потому что для них это будет пример: «Вот видите, какой там мор, а мы какие крутые молодцы – у нас такого нет». Они больше всего не хотят, чтоб им ставили потом «Батьку» в пример».

Также Комаровский высказал мнение, что решение не вводить в стране карантин Лукашенко принимал не единолично, а послушав советы врачей, эпидемиологов, представителей Академии Наук, которые знали, что «он с них шкуру спустит, если что не так», когда давали свои советы, но смогли взять на себя ответственность.

Доктор добавил, что он бы тоже выбрал такой путь, если бы руководил страной.

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