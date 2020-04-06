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Юрий Пудышев: «Ну что такое этот коронавирус? Я вот сейчас подхватил секс-вирус»
06.04.2020 16:26 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный в прошлом игрок минского «Динамо» Юрий Пудышев рассказал о профилактике коронавируса.
- Так ли плох белорусский футбол, как о нем говорят в России? Колосков, например, сказал, что порнография.
– А Колоскову сколько лет? 100 или сколько? Давай будем брать на возраст, хорошо? Потому что люди иногда теряют память. Я всем так говорю, когда критикуют белорусский футбол или начинают наезжать. Им же всем по 70-80 лет, ну что, ну куда уже... Говорю: берите на возраст.
Нужно наоборот двигаться вперед, а они нас критикуют. За что? Что мы такого сделали плохого? Не пойму. Что нам по подъездам ходить водку пить, а?
- А как вы считаете, то, что чемпионат продолжается – это больше плюс или минус?
– Конечно, плюс.
- То есть не стоит его сейчас приостанавливать?
– Конечно, не стоит. Пускай люди играют. Что здесь такого. Я и раньше уже говорил: ну что такое этот коронавирус? Я вот сейчас подхватил секс-вирус. Я сейчас и корреспондентам говорю и болельщикам: костерчик развели на даче или где-то еще, но без пожара. Подышали дымком, бросили картошечку в костерчик, поели и все. Еще чеснок и лук. Сейчас перешел на чеснок и лук. И шампанское с ликерчиком – и все: женщины от меня без ума.
- Вы лечитесь по советам Александра Григорьевича. Хотя он говорил про водку, а вы все-таки шампанское.
– Да-да. Я шампусик с ликерчиком. Сейчас женщины от меня без ума, поэтому я подхватил секс-вирус. Еще коньяк помогает.
А так, ну, что. Побегал, пропотел, обязательно надо помыться и все. Все идет по плану.
- То есть ваша жизнь никак не изменилась с начала этой эпидемии?
– Нет. Дым и огонь убивает всю эту ##### (ерунду – Tribuna.com), – сказал Пудышев.
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Известный в прошлом игрок минского «Динамо» Юрий Пудышев рассказал о профилактике коронавируса.
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