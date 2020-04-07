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В России число заразившихся коронавирусом за сутки возросло на 1154

07.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В России число заразившихся коронавирусом за сутки возросло на 1154

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1154 и сейчас составляет 7497 в 81 регионе страны Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Уточняется, что за сутки новые 697 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в российской столице 5181 зараженный.

С момента вспышки коронавируса нового типа в России выздоровели 494 человека, 58 умерли. Подтвержденных случаев заражения коронавирусом пока нет только в Ненецком автономном округе, Туве, Республике Алтай и на Чукотке.

По состоянию на утро 7 апреля в мире зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения COVID-19, свыше 74 тыс. человек с момента вспышки скончались.

https://www.belta.by/

 
 
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Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1154 и сейчас составляет 7497 в 81 регионе страны Об этом сообщает ТАСС со ссылкой...
 
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