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В России число заразившихся коронавирусом за сутки возросло на 1154
07.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Число заразившихся коронавирусной инфекцией
Уточняется, что за сутки новые 697 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в российской столице 5181 зараженный.
С момента вспышки коронавируса нового типа в России выздоровели 494 человека, 58 умерли. Подтвержденных случаев заражения коронавирусом пока нет только в Ненецком автономном округе, Туве, Республике Алтай и на Чукотке.
По состоянию на утро 7 апреля в мире зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения COVID-19, свыше 74 тыс. человек с момента вспышки скончались.
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Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1154 и сейчас составляет 7497 в 81 регионе страны Об этом сообщает ТАСС со ссылкой...
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