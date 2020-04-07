Лукашенко озвучил статистику: в больницах 794 пациента с коронавирусом, 31 на ИВЛ

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 7 апреля, Александр Лукашенко проводит совещание по ситуации с коронавирусом. На нем он озвучил последние данные, сообщает телеграм-канал телеканала ОНТ.



Фото: Reuters

«У нас сегодня 794 человека госпитализированы, 31 на ИВЛ. Катастрофы абсолютно нет. Да, прирост у нас наблюдается. Слава богу, что не лавинообразный. И это надо удержать», — отметил Лукашенко.

По состоянию на 6 апреля в Беларуси зафиксировали всего 700 случаев коронавируса, 53 человека выздоровели, 13 умерли.

В стране провели более 40 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования уже задействованы 13 лабораторий.

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