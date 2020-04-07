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Лукашенко озвучил статистику: в больницах 794 пациента с коронавирусом, 31 на ИВЛ
07.04.2020 13:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 7 апреля, Александр Лукашенко проводит совещание по ситуации с коронавирусом. На нем он озвучил последние данные,
«У нас сегодня 794 человека госпитализированы, 31 на ИВЛ. Катастрофы абсолютно нет. Да, прирост у нас наблюдается. Слава богу, что не лавинообразный. И это надо удержать», — отметил Лукашенко.
По состоянию на 6 апреля в Беларуси
В стране провели более 40 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования уже задействованы 13 лабораторий.
(Будет дополнено)
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«У нас сегодня 794 человека госпитализированы, 31 на ИВЛ. Катастрофы абсолютно нет. Да, прирост у нас наблюдается. Слава богу, что не лавинообразный. И это надо...
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