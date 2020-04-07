До 2500 рублей: кто может рассчитывать на выплаты к 75-летию Победы

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Так, выплаты получат следующие категории лиц:



в размере 2500 рублей – Герои Советского Союза;

– Герои Советского Союза; в размере 1700 рублей: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 г.; лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943 - 1945 годах;

в размере 900 рублей: лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

в размере 700 рублей: члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (супругам, не вступившим в новый брак, детям - инвалидам с детства (в том числе усыновленным, удочеренным), другим иждивенцам <*>, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством); бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, которым установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством; инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.



Указом установлено, что при наличии права на оказание единовременной материальной помощи категориям граждан, перечисленным выше, по нескольким основаниям, помощь оказывается по основанию, предусматривающему наибольшую выплату. Другими словами, выплаты не суммируются, а начисляется максимально положенная сумма.

В соответствии с п. 4 Указа данные выплаты предоставляются гражданам в срок с 1 апреля по 1 мая 2020 года.