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"Работа службы не прекращается и ночью" - главный санитарный врач Беларуси о борьбе с коронавирусом

07.04.2020 16:58 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси проводится весь комплекс необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19. Об этом сегодня заявила журналистам заместитель министра - главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работа службы не прекращается и ночью" - главный санитарный врач Беларуси о борьбе с коронавирусом

"Одним из основных вопросов является минимизация рисков, заносов и распространения инфекции. Это значит, что мы продолжаем работу по поиску, локализации всех тех контактных (лиц. - Прим. БЕЛТА), которые сегодня у нас регистрируются. Работа службы не прекращается и ночью. Проводится эпидрасследование каждого случая, весь комплекс мероприятий в лечебных учреждениях. При необходимости проводятся и дезинфекционные мероприятия", - рассказала главный государственный санитарный врач.

По ее словам, в целом на состоявшемся у Президента совещании обсужден целый перечень вопросов, которые касаются развития эпидситуации, принимаемых мер по минимизации последствий. Особое внимание глава государств уделил вопросу защиты и поддержки медиков, включая средства индивидуальной защиты, оплаты труда, обеспечения питанием.

 
 
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  В Беларуси проводится весь комплекс необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19. Об этом...
 
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