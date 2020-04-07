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"Работа службы не прекращается и ночью" - главный санитарный врач Беларуси о борьбе с коронавирусом
07.04.2020 16:58 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Беларуси проводится весь комплекс необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19. Об этом сегодня заявила журналистам заместитель министра - главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова, передает корреспондент БЕЛТА.
"Одним из основных вопросов является минимизация рисков, заносов и распространения инфекции. Это значит, что мы продолжаем работу по поиску, локализации всех тех контактных (лиц. - Прим. БЕЛТА), которые сегодня у нас регистрируются. Работа службы не прекращается и ночью. Проводится эпидрасследование каждого случая, весь комплекс мероприятий в лечебных учреждениях. При необходимости проводятся и дезинфекционные мероприятия", - рассказала главный государственный санитарный врач.
По ее словам, в целом на состоявшемся у Президента
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В Беларуси проводится весь комплекс необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19. Об этом...
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