«Это для нас очень важно». Минским медикам бесплатно выделили целую гостиницу

рассказал первый зампред комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко. Для этих целей была выделена гостиница «Ист Тайм», рассчитанная на 250 мест и расположенная в районе Партизанского проспекта. Прямо сейчас в гостиничные номера заселяются врачи 10-й клинической больницы, которые и сообщили редакции эту хорошую новость . Кто еще может рассчитывать на бесплатное жилье и какие бонусы получат медики, REALTY.TUT.BYпервый зампред комитета по здравоохранению Мингорисполкома





Врачи 10-й больницы, работающие в очаге, рассказали, что изначально рассматривали вариант изоляции в гостинице «Юбилейной». Такую помощь, напомним, предлагал в телеграм-канале «Приюти героя Беларусь» Николай Подрезенко, гендиректор гостиничного холдинга «Минск», который входит в структуру Управделами президента. Однако стороны не договорились по цене: медикам сначала предложили платить по 5−7 рублей в сутки, потом, когда дело дошло до оформления бумаг, по 20 рублей в сутки. Выходило по 600 рублей в месяц. В итоге врачи вынуждены были искать другие варианты.





— В списке нас было 24 человека. Я сам работаю в очаге и понимаю, насколько это сейчас необходимо — изолироваться от близких, чтобы их не заразить. Сегодня с нами связался комитет по здравоохранению Мингорисполкома и предложил заселиться в гостиницу «Ист Тайм». Это было очень приятно! — рассказал один из врачей и член актива профкома 10-й больницы. Он также добавил, что их прямо сейчас расселяют по одноместным номерам.





По словам мужчины, номера очень достойные, а персонал гостиницы предусмотрительно уже в средствах защиты.





— Для нас, работающих непосредственно с зараженными коронавирусом пациентами, это очень важно — так мы не будем носить вирус домой, своей родне. Мы понимаем, что рано или поздно все переболеем: не может быть по-другому, абсолютно нереально. Другое дело — в какой форме. И весьма вероятно, что мы будем просто носителями этого вируса, потому что любое средство индивидуальной защиты лишь снижает вероятность и не может исключить заражение полностью.





Кроме проживания, медиков обеспечат бесплатным трехразовым питанием, которое будут доставлять прямо в номер.





Медики из каких больниц могут рассчитывать на гостиницу?

Первый зампред комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко рассказал, как город решал вопрос с помощью медикам:





— Мы (комитет здравоохранения. — Прим. TUT.BY) внесли предложение обеспечить местами проживания медиков, которые работают с инфицированными коронавирусом больными и по этим причинам боятся приходить домой, особенно когда там дети и пожилые родственники. Даже несмотря на то, что врачи работают в средствах защиты, есть еще и психологический момент. Кроме того, есть категория медиков, которые приезжают из близлежащих районов. Так вот, чтобы им не добираться домой на общественном транспорте, чтобы им не создавать дополнительных трудностей, также было решено предложить им жилье в гостинице.





Изначально, говорит Дмитрий Владимирович, город рассматривал вариант организации общежитий при больницах, однако самым идеальным вариантом все же посчитал выделить для медиков двухзвездочную гостиницу «Ист Тайм».





— Сейчас у нас порядка ста человек, изъявивших желание проживать в этой гостинице. Пока мы будем стараться заселять по одному человеку в номер. Также медикам будет предоставлено бесплатное трехразовое питание.





К решению вопроса помощи медикам также подключились «Минсктранс» и «Минсксанавтотранс», которые по расписанию будут отвозить медиков на работу и обратно.





По словам Дмитрия Чередниченко, рассчитывать на места в гостинице могут медики из 4-й, 6-й, 10-й, Городской клинической инфекционной больницы и детской инфекционной больницы. Одним словом, из тех больниц, которые стоят на переднем крае — работают с установленными случаями коронавируса либо с подозрением на него.





— Мы предполагаем, что количество желающих будет увеличиваться, — тогда, по решению Мингорисполкома, будет добавлена еще одна гостиница. То есть мы не останавливаемся на этом.



