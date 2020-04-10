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Евросоюз определился с планом помощи: на спасение экономики выделят 500 млрд евро
10.04.2020 11:54 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
Объем финансовой поддержки составит 500 млрд евро, передает БЕЛТА со ссылкой на сообщение ТАСС о заявлении официального представителя главы Еврогруппы Мариу Сентену. «Видеоконференция Еврогруппы завершилась под аплодисменты министров. План поддержки европейской экономики на 500 млрд евро согласован», – заявил он.
Предыдущая конференция на данную тему состоялась во вторник вечером, продолжалась более 16 часов и завершилась безрезультатно.
Источник: Myfin.by
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Еврогруппа (Совет министров финансов еврозоны) достигла соглашения в создании плана восстановления экономики ЕС в условиях пандемии коронавируса нового типа.
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