Евросоюз определился с планом помощи: на спасение экономики выделят 500 млрд евро

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Объем финансовой поддержки составит 500 млрд евро, передает БЕЛТА со ссылкой на сообщение ТАСС о заявлении официального представителя главы Еврогруппы Мариу Сентену. «Видеоконференция Еврогруппы завершилась под аплодисменты министров. План поддержки европейской экономики на 500 млрд евро согласован», – заявил он.

Предыдущая конференция на данную тему состоялась во вторник вечером, продолжалась более 16 часов и завершилась безрезультатно.