ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

19 человек умерли и 495 новых больных за сутки - число зараженных COVID-19 стремительно растет

10.04.2020 13:22 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По состоянию на утро 10 апреля в Беларуси 19 человек умерли с подтвержденным диагнозом COVID-19, в больницах находится 1793 пациента. Число заразившихся приближается к 2 тысячам.

19 человек умерли и 495 новых больных за сутки - число зараженных COVID-19 стремительно растет
фото носит иллюстративный характер
Согласно информации Минздрава, большинство из них переносит заболевание в легкой или средней форме.

Однако уже 72 пациентам требуется поддержка аппарата искусственной вентиляции легких - накануне таких пацентов было 55.

169 человек, перенесших COVID-19, выздоровели.

Таким образом, с момента диагностирования первого случая в Беларуси, по официальным данным, был выявлен 1981 случай заражения COVID-19. За сутки выявлено 495 новых случаев.

При этом Минздрав уверяет, что увеличение числа больных "поступательное и контролируемое", а все 19 умерших с выявленной коронавирусной инфекцией "имели также хронические заболевания".

Напомним, накануне сообщалось о 1486 случаях: 1331 госпитализированных, 16 умерших, 139 выписанных здоровыми, рост за сутки составил 420 новых случаев.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По состоянию на утро 10 апреля в Беларуси 19 человек умерли с подтвержденным диагнозом COVID-19, в больницах находится 1793 пациента. Число заразившихся приближается к 2...
 
Новости дня
Новости
 
Уткин о футболе во время коронавируса: «Возможно, это сделает чемпионат Беларуси мемом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика