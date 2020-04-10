19 человек умерли и 495 новых больных за сутки - число зараженных COVID-19 стремительно растет

Согласно информации Минздрава, большинство из них переносит заболевание в легкой или средней форме.





Однако уже 72 пациентам требуется поддержка аппарата искусственной вентиляции легких - накануне таких пацентов было 55.





169 человек, перенесших COVID-19, выздоровели.





Таким образом, с момента диагностирования первого случая в Беларуси, по официальным данным, был выявлен 1981 случай заражения COVID-19. За сутки выявлено 495 новых случаев.



