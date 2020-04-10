|
19 человек умерли и 495 новых больных за сутки - число зараженных COVID-19 стремительно растет
10.04.2020 13:22 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
По состоянию на утро 10 апреля в Беларуси 19 человек умерли с подтвержденным диагнозом COVID-19, в больницах находится 1793 пациента. Число заразившихся приближается к 2 тысячам.
фото носит иллюстративный характер
Согласно информации Минздрава, большинство из них переносит заболевание в легкой или средней форме.
Однако уже 72 пациентам требуется поддержка аппарата искусственной вентиляции легких - накануне таких пацентов было 55.
169 человек, перенесших COVID-19, выздоровели.
Таким образом, с момента диагностирования первого случая в Беларуси, по официальным данным, был выявлен 1981 случай заражения COVID-19. За сутки выявлено 495 новых случаев.
При этом Минздрав уверяет, что увеличение числа больных "поступательное и контролируемое", а все 19 умерших с выявленной коронавирусной инфекцией "имели также хронические заболевания".
Напомним, накануне сообщалось о 1486 случаях: 1331 госпитализированных, 16 умерших, 139 выписанных здоровыми, рост за сутки составил 420 новых случаев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По состоянию на утро 10 апреля в Беларуси 19 человек умерли с подтвержденным диагнозом COVID-19, в больницах находится 1793 пациента. Число заразившихся приближается к 2...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)