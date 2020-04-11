Источник материала: Tut.by

Как выглядит самоизоляция многократного чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу, певца рок-группы Brutto Виталия Гуркова? Общение с родителями только по телефону, реабилитация после травмы и много времени в компании любимой девушки. Подробнее — в интервью SPORT.TUT.BY.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Мы очень хотим сделать вашу самоизоляцию продуктивной и интересной. Поэтому продолжаем проект — #МыДома. В нем звезды из мира спорта расскажут о любимых сериалах, книгах и даже рецептах от переедания (Вот, кстати, советы Мелиты Станюты и Надежды Скардино ). Оставайтесь с нами, оставайтесь дома!

«В самоизоляции выживут те, у кого все в порядке с фантазией»

Виталий Гурков, как и большинство белорусов, не может позволить себе полностью уйти в самоизоляцию.

— Но привычная активность, конечно, снизилась. Например, временно прекратилась работа на СТВ, где я был ведущим программы «Неделя Спорта». Из-за пандемии коронавируса в эфире банально не о чем рассказывать, так как все старты, даже Олимпиада, отменились или перенеслись на неопределенный срок, — поясняет спортсмен.



Фото из инстаграма Виталия Гуркова

При этом в его графике есть ряд активностей, которые сложно поставить на паузу.

— Я занимаюсь реабилитацией, ведь недавно перенес операцию на плечевом суставе. Езжу на массаж к товарищу, восстановительные физиопроцедуры и ЛФК в РНПЦ спорта, чтобы привести себя в форму к чемпионату мира, — рассказывает Гурков.

— Хотя еще две недели назад в диспансере сказали, что в группу будут набирать не больше десяти человек. Важно, чтобы на занятиях расстояние между нами было не менее полутора метров. Но «поломанных» спортсменов слишком много, так что тем, кто уже знает набор упражнений, по возможности рекомендуют заниматься дома.

Продолжает работу и школа бокса Виталия Гуркова — Hurkou Boxing Club.



Фото из инстаграма Виталия Гуркова

— Я сам там тренируюсь и преподаю. Хотя на данный момент большая часть абонементов заморожены. Многие, как и я, стараются сократить пребывание в местах скопления людей. Но так как в стране не объявлено эпидемии или чрезвычайной ситуации, то зал продолжает работать, мне надо платить за него аренду, — говорит Виталий.

— Сейчас там постоянно делают влажную уборку моющим пылесосом с добавлением антисептических средств. Плюс я установил бактерицидные облучатели и каждый раз перед занятием и после него кварцую помещение. В общем, обрабатываю каждую гантельку.

Свободные вечера Виталий старается проводить дома. Говорит, самоизоляция — отличная возможность насладиться компанией любимой девушки Мелитины Станюты.



Фото из инстаграма Виталия Гуркова

— Выяснилось, что Мелита прекрасно готовит, так что каждый вечер меня ждет потрясающий ужин, — улыбается спортсмен. — А вот завтрак готовим вместе, ну или я один после пробежки и зарядки.

С родителями в этот период Гурков общается только по телефону.

— Хотя мама ждет нас в гости и говорит, чтобы меньше читали интернет и смотрели новости. К слову, она сама работает в РНПЦ неврологии и отмечает, что у них все спокойно.

Многократный чемпион мира уверен, что, оставаясь дома, можно придумать много занятий.



Фото из инстаграма Виталия Гуркова

— Не обязательно только есть и пить, — смеется Виталий. — Все равно нужно заниматься двигательной активностью и физкультурой. Мне кажется, в борьбе с изоляцией выживут те, в ком еще не умер ребенок и у кого все в порядке с фантазией и воображением. В конце концов, это время, чтобы прислушаться к себе и помечтать.

Топ фильмов от Виталия Гуркова

— Мой топ — «Пролетая над гнездом кукушки», «Побег из Шоушенка» и «Патриот» с Мелом Гибсоном. Это классика кинематографа, которая позволит открыть в себе новые границы и задуматься над собственной «бренной жизнью». Для дополнительной мотивации можно пересмотреть все части «Рокки».

А еще недавно смотрели с Мелитой русскую картину «Громкая связь» с актерами «Квартета И». Это классный, смешной, душевный и одновременно трогательный фильм. Я даже два раза плакал, — признается чемпион.



Фото из инстаграма Виталия Гуркова

— Также рекомендую фильм «Мандарины» режиссера Зазы Урушадзе. Это кино должно научить людей любви и доброте. А бонусом — хорошая картинка, захватывающий сюжет и гениальное музыкальное сопровождение.

Топ сериалов и книг

— Я люблю исторические сериалы — например, «Рим» или «Викинги». Да и та же «Игра престолов» зашла на ура. А есть сериалы, которые можно включить просто по фану, — «Меня зовут Эрл» или французский «Короче». За полтора часа сможете осилить целый сезон.

Что касается книг, то я совсем не книголюб и очень редко читаю. Но, мне кажется, настольной книгой любой пары в изоляции должна стать «Камасутра» (смеется).

Использование материала в полном объеме разрешено только медиаресурсам, заключившим с TUT.BY партнерское соглашение. За информацией обращайтесь на nn@tutby.com