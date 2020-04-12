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Начался сбор средств на операцию сыну журналиста, который мог умереть от коронавируса

12.04.2020 18:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Редакция издания «Медиа-Полесье» объявила сбор средств для помощи семье умершего 11 апреля журналиста Василия Мацкевича.

У Василия Мацкевича остался старый отец и 18-летний сын-студент, которому нужна операция, передает "Белсат".

«Его работа позволяла найти справедливость в этом мире, а смелые тексты помогали менять жизнь людей к лучшему. Его не любили лицемеры и уважали люди честные. Эта помощь – дань уважения ему и его делу», – говорится в объявлении на сайте MolaMola.

Василий Мацкевич умер в реанимации Пинской районной больницы утром 11 апреля. Ему было 46 лет. Журналист еще 9 апреля говорил, что плохо себя чувствует. При этом 7 апреля ему делали тест на коронавирус, который направили в Брест.

Врачи подтвердили факт смерти в реанимации, но о причине смерти ответили, что это врачебная тайна.

Сына журналиста, который контактировал с отцом 3 дня назад, поместили в инфекционную больницу. Коллеги требуют огласить анализы Василия на коронавирус.
 
Теги: Брест
 
 
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Редакция издания «Медиа-Полесье» объявила сбор средств для помощи семье умершего 11 апреля журналиста Василия Мацкевича.
 
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