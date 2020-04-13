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«Всё это психоз». Лукашенко считает, что «чисто от коронавируса ни один человек не умер»

13.04.2020 14:48 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 11 апреля, у Александра Лукашенко прошло очередное совещание по коронавирусу. Естественно, президент снова высказался по ситуации. 

Лукашенко опять высказал свое мнение про погибших от COVID-19 в Беларуси, но на этот раз он не переходил на личности: «Вот этот психоз, особенно коронавирусный, довел до того, что люди уже опустили руки. И в больницах перестали бороться за свою жизнь», – заявил Лукашенко. 

Выходит, люди опять сами виноваты, что погибли. Впрочем, ничего нового. Когда погиб заслуженный актер Беларуси Виктор Дашкевич, у которого диагностировали COVID-19, Лукашенко сказал про него: «Ну мы же просили (ему завтра 80 лет будет)... Чего ты ходишь по этой улице, а тем более работаешь? <...> Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его». Был и другой случай, смерть 70-летнего Владимира Сидорово, у которого также обнаружили коронавирус, о которой Лукашенко сказал так: «Шерстнев [губернатор Витебской области] вчера мне доложил, последний случай у него был. Спрашиваю, ну почему этот у тебя умер? А он говорит: «Александр Григорьевич, а как можно жить со 135 килограммами веса?» Сердце почти не работает, это не работает, это болит, то болит, букет болезней. И вирус атакует слабых, у которых нет иммунитета, ну и ему за 70 лет было».

До сегодняшних слов про смерти и опускание рук, было небольшое президентское предисловие: «При этом хочу подчеркнуть: меня сегодня, естественно, будет интересовать, как разворачивается у нас (или уже сворачивается) психоз с коронавирусом. Но меня больше будет интересовать ситуация в соотношении с другими болезнями. Я еще раз хочу напомнить, что мы можем очень серьезно просто обидеть и унизить людей, которые сегодня находятся в больнице, страдают другими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, онкологией, астматики у нас есть, сахарный диабет, в общем пневмонии, как всегда в этот период. Поэтому меня интересует целый комплекс вопросов. И обращаю внимание, особенно Министерства здравоохранения, чтобы мы не забыли этих людей», – сказал Лукашенко. 

Но и это не все, как сообщает telegram-канал «Пул первого», Лукашенко на совещании добавил: «Коронавирус – это даже не толчок. Это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни. Вот в чем причина. Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер. Мы боремся за каждого человека, как я обещал. Вот за это я благодарен и Минздраву, и врачам. Мы встряхнули всю систему здравоохранения. Если бы мы вот так за каждого не боролись, смертей было бы больше». 

Для справки: на совещание к Лукашенко с докладом пришел министр здравоохранения Владимира Караник, глава Администрации президента Игорь Сергеенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова. 

 
 
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Сегодня, 11 апреля, у Александра Лукашенко прошло очередное совещание по коронавирусу. Естественно, президент снова высказался по ситуации.  Лукашенко опять...
 
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