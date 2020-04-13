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«Всё это психоз». Лукашенко считает, что «чисто от коронавируса ни один человек не умер»
13.04.2020 14:48 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 11 апреля, у Александра Лукашенко прошло очередное совещание по коронавирусу. Естественно, президент снова высказался по ситуации.
Лукашенко
Выходит, люди опять сами виноваты, что погибли. Впрочем, ничего нового. Когда погиб заслуженный актер Беларуси Виктор Дашкевич, у которого диагностировали COVID-19, Лукашенко
До сегодняшних слов про смерти и опускание рук, было небольшое президентское предисловие: «При этом хочу подчеркнуть: меня сегодня, естественно, будет интересовать, как разворачивается у нас (или уже сворачивается) психоз с коронавирусом. Но меня больше будет интересовать ситуация в соотношении с другими болезнями. Я еще раз хочу напомнить, что мы можем очень серьезно просто обидеть и унизить людей, которые сегодня находятся в больнице, страдают другими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, онкологией, астматики у нас есть, сахарный диабет, в общем пневмонии, как всегда в этот период. Поэтому меня интересует целый комплекс вопросов. И обращаю внимание, особенно Министерства здравоохранения, чтобы мы не забыли этих людей», – сказал Лукашенко.
Но и это не все, как
Для справки: на совещание к Лукашенко с докладом пришел министр здравоохранения Владимира Караник, глава Администрации президента Игорь Сергеенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
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Сегодня, 11 апреля, у Александра Лукашенко прошло очередное совещание по коронавирусу. Естественно, президент снова высказался по ситуации. Лукашенко опять...
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