«Всё это психоз». Лукашенко считает, что «чисто от коронавируса ни один человек не умер»

Источник материала: KYKY

Сегодня, 11 апреля, у Александра Лукашенко прошло очередное совещание по коронавирусу. Естественно, президент снова высказался по ситуации.

Лукашенко опять высказал свое мнение про погибших от COVID-19 в Беларуси, но на этот раз он не переходил на личности: «Вот этот психоз, особенно коронавирусный, довел до того, что люди уже опустили руки. И в больницах перестали бороться за свою жизнь», – заявил Лукашенко.

Выходит, люди опять сами виноваты, что погибли. Впрочем, ничего нового. Когда погиб заслуженный актер Беларуси Виктор Дашкевич, у которого диагностировали COVID-19, Лукашенко сказал про него: «Ну мы же просили (ему завтра 80 лет будет)... Чего ты ходишь по этой улице, а тем более работаешь? <...> Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его». Был и другой случай, смерть 70-летнего Владимира Сидорово, у которого также обнаружили коронавирус, о которой Лукашенко сказал так : «Шерстнев [губернатор Витебской области] вчера мне доложил, последний случай у него был. Спрашиваю, ну почему этот у тебя умер? А он говорит: «Александр Григорьевич, а как можно жить со 135 килограммами веса?» Сердце почти не работает, это не работает, это болит, то болит, букет болезней. И вирус атакует слабых, у которых нет иммунитета, ну и ему за 70 лет было».

До сегодняшних слов про смерти и опускание рук, было небольшое президентское предисловие: «При этом хочу подчеркнуть: меня сегодня, естественно, будет интересовать, как разворачивается у нас (или уже сворачивается) психоз с коронавирусом. Но меня больше будет интересовать ситуация в соотношении с другими болезнями. Я еще раз хочу напомнить, что мы можем очень серьезно просто обидеть и унизить людей, которые сегодня находятся в больнице, страдают другими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, онкологией, астматики у нас есть, сахарный диабет, в общем пневмонии, как всегда в этот период. Поэтому меня интересует целый комплекс вопросов. И обращаю внимание, особенно Министерства здравоохранения, чтобы мы не забыли этих людей», – сказал Лукашенко.

Но и это не все, как сообщает telegram-канал «Пул первого», Лукашенко на совещании добавил: «Коронавирус – это даже не толчок. Это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни. Вот в чем причина. Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер. Мы боремся за каждого человека, как я обещал. Вот за это я благодарен и Минздраву, и врачам. Мы встряхнули всю систему здравоохранения. Если бы мы вот так за каждого не боролись, смертей было бы больше».

Для справки: на совещание к Лукашенко с докладом пришел министр здравоохранения Владимира Караник, глава Администрации президента Игорь Сергеенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова.