Лукашенко: у нас нет никакой самоизоляции. Это фактически амбулаторное лечение

Источник материала: ОНТ

Вопросы амбулаторного лечения и соответствующих сроков в рамках противодействия распространению коронавируса обсуждались сегодня во время совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Главы государства, теперь медики поняли, что не всегда есть необходимость в госпитализации всех лиц, признанных контактами первого и второго уровней. Особенно, если речь идёт о продолжительных сроках госпитализации.

Также белорусский лидер попросил врачей не направлять на длительное амбулаторное лечение в домашних условиях только в целях перестраховки.

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