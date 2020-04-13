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Лукашенко: у нас нет никакой самоизоляции. Это фактически амбулаторное лечение
13.04.2020 14:57 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Вопросы амбулаторного лечения и соответствующих сроков в рамках противодействия распространению коронавируса обсуждались сегодня во время совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом
По словам Главы государства, теперь медики поняли, что не всегда есть необходимость в госпитализации всех лиц, признанных контактами первого и второго уровней. Особенно, если речь идёт о продолжительных сроках госпитализации.
Также белорусский лидер попросил врачей не направлять на длительное амбулаторное лечение в домашних условиях только в целях перестраховки.
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Вопросы амбулаторного лечения и соответствующих сроков в рамках противодействия распространению коронавируса обсуждались сегодня во время совещания у...
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