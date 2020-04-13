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Почему в Беларуси никто не умрет от коронавируса

13.04.2020 17:38 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По состоянию на 15.00 13 апреля в мире зафиксировано более 114 тысяч жертв COVID-19. На этом фоне заявление президента Беларуси поначалу выглядит чем-то запредельным даже для него.



"Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю",  - сказал Лукашенко.

Это обещание он подкрепил информацией: «Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей». Пока над этой проблемой бьются лучшие умы во всем мире, наше государство, играючи, решило задачу.

Вы уже осознали, в какой уникальной стране живём? В достаточной степени прониклись чувством гордости?

Секрет этого фокуса прост. Частично его раскрыл сам Лукашенко: «У нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были».

Минздрав так и формулирует: «Умерли 29 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Тут мрачную актуальность приобретает старая медицинская шутка: «Нет здоровых людей, есть недообследованные». Проще говоря, всегда найдется, на что списать ту или иную смерть – особенно, если установка дана с самого верха.

Этот механизм уже, кстати, обкатан на гриппе, который ежегодно уносит сотни тысяч человеческих жизней по всему миру. А в Беларуси…

Обратимся к пресс-конференции, состоявшейся в октябре 2017-го. Заведующая кафедрой Белорусской медицинской академии последипломного образования Анна Ключарева тогда сообщила, что в Беларуси на протяжении двух лет не было летальных случаев от гриппа. Это де-юре.

А де-факто сама завкафедрой, как отметил «Интерфакс», подчеркнула: тяжело учесть те летальные исходы, которые не обусловлены самим гриппом, но грипп очень сильно активирует неблагополучный фон, который может привести к самым печальным последствиям.


"Пациент, у которого есть коронарная недостаточность, проблемы с сердцем, переболев гриппом, может погибнуть от инфаркта. По сути, не было бы гриппа, он бы еще жил", - пояснила Анна Ключарева

Так что, даже не сомневайтесь: медицинская статистика окажется политически правильной. Официально от коронавируса в Беларуси никто не умрет.

…Интересно, почему все страны мира до сих пор не выстроились в очередь для перенимания нашего опыта?
 
 
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По состоянию на 15.00 13 апреля в мире зафиксировано более 114 тысяч жертв COVID-19. На этом фоне заявление президента Беларуси поначалу выглядит чем-то запредельным даже...
 
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