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Сколько случаев заражения коронавирусом в сутки регистрируют в Беларуси, рассказали в Минздраве
14.04.2020 13:26 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Министерство здравоохранения Беларуси во вторник, 14 апреля, проводит очередной брифинг, где эксперты отвечают на вопросы белорусов о ситуации с коронавирусом.
Заместитель министра Елена Богдан рассказала, когда ожидается пик заболеваемости в стране. По ее словам, в республике делают все, чтобы не допустить стремительного лавинообразного роста, и период подъема коронавирусной инфекции пройти полого.
«В течение последних нескольких дней у нас ежедневно регистрируется приблизительно одинаковое число случаев (порядка 340-360 случаев в сутки). Мы ожидаем, что такая ситуация у нас продлится еще около двух-трех недель», – сказала Богдан.
Добавим, что, по данным Минздрава, на утро 14 апреля общее количество зараженных COVID-19 в Беларуси составляет 3281. На лечении находятся 2444 человек.
Фото: pexels
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Министерство здравоохранения Беларуси во вторник, 14 апреля, проводит очередной брифинг, где эксперты отвечают на вопросы белорусов о ситуации с коронавирусом....
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