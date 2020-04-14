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Новые цифры от Минздрава по коронавирусу. Что известно на 14 апреля
14.04.2020 13:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новые цифры от Минздрава. В Беларуси проведено почти 72 тысячи тестов на коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для тестирования задействованы 17 лабораторий.
К 14 апреля зарегистрирован 3281 человек с наличием коронавирусной инфекции. Из них госпитализированы 2444 пациента. У остальных заболевание протекает в легкой форме, они лечатся амбулаторно.
Как сообщают в профильном ведомстве, 57 человек нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ. 33 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией спасти не удалось.
14 апреля на официальном Telegram-канале Минздрава проходит стрим. Акцент – на вопросы гинекологии и педиатрии в условиях непростой эпидемиологической ситуации.
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Новости Беларуси. Новые цифры от Минздрава. В Беларуси проведено почти 72 тысячи тестов на коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для...
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