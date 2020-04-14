В Гродненской области с начала вспышки - 53 случая коронавируса

Источник материала: Tut.by

В Гродненской области с начала вспышки зафиксировано 53 случая коронавируса. Такую информацию озвучила во время стрима замминистр здравоохранения Елена Богдан.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY, изображение носил иллюстративный характер

По данным на 14 апреля, в Беларуси зарегистрирован 3281 человек с наличием коронавирусной инфекции. Сейчас госпитализированы 2444 человека. У остальной части пациентов заболевание протекает в легкой форме, и они лечатся амбулаторно. 57 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

Умерли 33 пациента с коронавирусной инфекцией и рядом хронических заболеваний.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Гродно 11 марта. 67-летняя женщина прилетела из Италии и обратилась к врачам.

Она лежала в областной инфекционной клинической больнице. 3 апреля женщину выписали .

В среду, 8 апреля, стало известно, что в Островце сразу 15 россиян с АЭС госпитализированы с коронавирусом, а более 100 работников станции сейчас проверяют на коронавирус: они могли контактировать с зараженными.