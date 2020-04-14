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Минздрав рекомендует ограничить посещение женских консультаций
14.04.2020 13:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Белорускам следует ограничить посещение женских консультаций в период распространения коронавируса. Такие рекомендации дала во время брифинга в Национальном пресс-центре главный специалист отдела помощи матерям и детям Минздрава Людмила Кеда.
«В настоящее время посещение женских консультаций не отменяется. Единственный момент - рекомендуется ограничить посещение женских консультаций», – сказала специалист.
Она добавила, что каждый гинеколог обязан разработать конкретный план ведения беременных, относящихся к его участку.
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Белорускам следует ограничить посещение женских консультаций в период распространения коронавируса. Такие рекомендации дала во время брифинга в Национальном...
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