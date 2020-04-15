Лошица, водохранилище и центр города. Как выглядит Минск с самой старой свалки

Источник материала: Tut.by

The Village Беларусь забрался на самую старую минскую свалку и посмотрел , как выглядит город с высоты.





Полигон Прудище — самая старая минская свалка: ее открыли в 1968 году на месте бывших песчаных и глиняных выработок. И если 60 лет назад тут были глубокие карьеры, то сейчас это высоченная гора.

Официально полигон закрыли через полсотни лет работы, 1 августа 2019 года. С тех пор туда привозят только грунтовые отходы. Самосвалы свозят черный песок с большими раковинами-беззубками — похоже, на какой-то реке земснаряд углубляет дно.



Аэрофото: БелПСХАГИ

До закрытия на Прудище привозили лишь промышленные отходы, поэтому тут нет вони от разлагающихся продуктов и тысяч чаек в небе. Запах свалки, конечно, есть, но не такой резкий, как на действующем полигоне «Тростенецкий». Из-за того, что почти все отходы на поверхности — песок, бетон и кирпичи, — в воздухе постоянно висит пыль.

Горы отходов столицы. Как свалки Минска выглядят с высоты

Полигон представляет собой многоярусную гору неправильной, вытянутой с запада на восток, формы. Иногда грузовики свозят грунт на самую вершину, во время нашего визита ссыпали его на восточный склон, а все плато наверху было пустынным.

Полигон расположен к югу от кольцевой, примерно между Лошицей и Чижовкой. От нижнего края склона полигона до МКАД — ровно километр. Свалка находится на понижении местности, поэтому при взгляде от ее подножия в сторону города кажется, что высотки растут буквально из-под земли.





С вершины лучше всего видны, конечно, ближние микрорайоны Минска: Лошица, Чижовка, Курасовщина, Серебрянка. Но можно разглядеть и центр города, и даже пригороды: Дегтяревку на западе, Колодищи на северо-востоке. При взгляде на юг видны панельки и промзона Гатово и Колядичей.



Вид на северо-запад, в сторону Малиновки и Курасовщины



Высотные панельки в микрорайоне Лошица-9



Гипермаркет Green и костел Святого Духа в Чижовке

А вот — взгляд через весь город. На переднем плане — дом кольцевой формы на улице Михаила Пташука в Лошице. За ним — две 19-этажные панельки от МАПИДа. Домостроительный комбинат научился делать окна «в пол» и располагать вход в подъезд на уровне земли, а не с непременной лестницей в десять ступенек.

Прямо над панельками на заднем плане можно рассмотреть здания Администрации Президента и гостиницы «Президент-Отель». У левого края видна гостиница «Беларусь», чуть правее — «дом Чижа». А за ним — полигон «Северный» за МКАДом, у выезда на Молодечно. От вершины полигона «Прудище» до вершины «Северного» — ровно 20 километров по прямой.





Вид на Чижовку и спорткомплекс «Чижовка-Арена». Скайлайн в левой части снимка — группа «рогатых» панелек от МАПИДа — это точечная застройка в районе улицы Котовского на Автозаводе. В правой части снимка видна колодищанская радиомачта. До нее тоже ровно 20 километров.







Вид на Лошицу-2. Высотки на заднем плане — строительство огромного комплекса «Минск-Мир» от Dana Holdings



Дымящие трубы ТЭЦ-4 в промузле Западный, у Дегтяревки, а также панельки Малиновки и Юго-Запада

Гипермаркет Green и костел Святого Духа в Чижовке. На горизонте прямо над красным шпилем костела можно рассмотреть красные же шпили высоток в Уручье-6, а рядом с ними — здание-«корабль» архитектурного факультета БНТУ у станции метро «Борисовский тракт». В центре кадра светло-голубым цветом выделяется универмаг «Беларусь», а за ним — офисный небоскреб Futuris тоже у «Борисовского тракта».





Вид на Серебрянку вдоль улицы Якубова. На фоне горизонта выделяется телеантенна на улице Коммунистической, а у ее подножия можно рассмотреть и колесо обозрения в парке Горького.





Панельки Лошицы-9. На горизонте в левой части кадра — жилой небоскреб «Парус» на Кальварийской. Чуть правее выделяется светлый высотный корпус педуниверситета имени Максима Танка на площади Независимости, рядом с ним — «стекляшка» корпуса международных отношений БГУ на Ленинградской. Еще правее видно треугольное здание гостиницы «Экспресс» на вокзале, рядом с ним одна из башен «ворот города» архитектора Рубаненко на Кирова. Тут же светлое здание Дома моделей на Мельникайте и комплекс жилых высоток «Славянский квартал». В правой части кадра видим офисный небоскреб Royal Plaza в начале проспекта Победителей, а у самой границы снимка — гостиницу «Беларусь».





После того, как свалку засыпят достаточным количеством песка, полигон рекультивируют. А когда окончательно осядут и уплотнятся пласты отходов и песка, свалку собираются использовать в развлекательных либо спортивных целях.