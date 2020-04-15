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Леонид Подлипский: «Отложить старт в первой лиге? Решение принято, а мы будем это рассусоливать. К чему это?»

15.04.2020 14:00 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о том, нужно ли откладывать старт чемпионата Беларуси в первой лиге в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.

– Хотел бы узнать ваше мнение по поводу того, стоит ли сейчас начинать чемпионат в первой лиге? Или лучше его начать все-таки чуть позже?

– Ну зачем вот это? Решение принято, а мы будем это рассусоливать. К чему это? Мы уже выезжаем в пятницу на игру. Как обсуждать это? Все нормально. Ладно. Решение принято.

– Скажите, а есть ли какие-то рекомендации для команды, например, от федерации по предпринимаемым мерам предосторожности по защите от коронавируса?

– Ничего не надо, какие там рекомендации? Есть врачи, пусть и дают [рекомендации]. Все нормально.

– А вот перед входом на стадион будет ли проверяться температура? Или рассаживание болельщиков на стадионе?

– Ну мы едем в Гомель в гости, поэтому пусть они… А у нас когда матч будет, тогда будем думать.

– Хорошо, скажите, а какие цели у команды сейчас? Как с деньгами обстоят дела?

– Все в целом нормально. Задача – высшая лига.

– Высшая лига?

– Да, – сказал Подлипский.  

По состоянию на 14 апреля в Беларуси зарегистрирован 3281 случай COVID-19. 33 человека умерли.

17-18 апреля пройдут матчи первого тура чемпионата Беларуси в первой лиге. «Нафтан» начнет сезон с «-15» очками из-за участия игроков в договорных матчах.

Календарь первой лиги на Tribuna.com

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Теги: Гомель
 
 
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Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о том, нужно ли откладывать старт чемпионата Беларуси в первой лиге в...
 
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