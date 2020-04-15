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Леонид Подлипский: «Отложить старт в первой лиге? Решение принято, а мы будем это рассусоливать. К чему это?»
15.04.2020 14:00 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель
– Хотел бы узнать ваше мнение по поводу того, стоит ли сейчас начинать чемпионат в первой лиге? Или лучше его начать все-таки чуть позже?
– Ну зачем вот это? Решение принято, а мы будем это рассусоливать. К чему это? Мы уже выезжаем в пятницу на игру. Как обсуждать это? Все нормально. Ладно. Решение принято.
– Скажите, а есть ли какие-то рекомендации для команды, например, от федерации по предпринимаемым мерам предосторожности по защите от коронавируса?
– Ничего не надо, какие там рекомендации? Есть врачи, пусть и дают [рекомендации]. Все нормально.
– А вот перед входом на стадион будет ли проверяться температура? Или рассаживание болельщиков на стадионе?
– Ну мы едем в
– Хорошо, скажите, а какие цели у команды сейчас? Как с деньгами обстоят дела?
– Все в целом нормально. Задача – высшая лига.
– Высшая лига?
– Да, – сказал Подлипский.
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Леонид Подлипский: «Отложить старт в первой лиге? Решение принято, а мы будем это рассусоливать. К чему это?»
Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о том, нужно ли откладывать старт чемпионата Беларуси в первой лиге в...
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