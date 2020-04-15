Власти намерены отменить ограничения по росту цен для производителей и импортеров, но не на все товары

Источник материала: Tut.by

Власти приняли решение отменить действие постановления правительства № 184, которым для производителей и импортеров вводили ограничение по росту цен. При этом МАРТ намерен ввести дополнительные меры по регулированию цен на социально-значимые товары, чтобы не допустить их заметного подорожания. Проще говоря, потолок по росту цен будет только для этих товаров, а на остальные отменят. По информации TUT.BY, в ближайшие дни соответствующее решение будет направлено для согласования в Минюст. Решение уже согласовано с облисполкомами и заинтересованными госорганами. Сейчас проект постановление МАРТ направил членам общественно-консультативного совета при ведомстве.



Симок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, ранее власти ввели ограничения для производителей и импортеров по росту цен в 0,5% в месяц. Повышение цен выше установленного предела допускается только по согласованию с комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров. При этом МАРТ, облисполкомам и Минскому горисполкому было поручено обеспечить соблюдение ассортиментного перечня товаров субъектами торговли. Это нововведение вызвало немало вопросов у бизнеса.

По нашей информации, власти решили отменить действие постановления № 184.

Какую альтернативу хотят ввести?

МАРТ планирует принять постановление, которым будут введены дополнительные меры по регулированию цен на социально-значимые товары. К этим товарам относится 26 позиций, в том числе молочные продукты, хлеб, мясо, куриные яйца. В апреле этого года в этот перечень также включили консервы, молоко сухое, кофе, воду питьевую, мыло туалетное, спички, прокладки женские гигиенические, подгузники, туалетную бумагу, антисептики и маски.

Проект постановления предусматривает введение временного регулирования цен на отдельные социально-значимые товары на срок до 90 дней. Для этого предлагается вводить ограничения по рентабельности производителей этих товаров. Она не может превышать фактическую рентабельность по товарным позициям, которая была в январе-феврале этого года. В тех случаях, если фактическая рентабельность за этот период составляла меньше 10%, то производители могут ее повысить до этой отметки, но не превышать.

Предельная максимальная надбавка импортера на социально-значимые товары не сможет превышать 10% (по аналогии с постановлением № 27, которым установили предельную надбавку на маски и антисептики).

При этом предельные максимальные торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки) к отпускным ценам производителей и импортеров не могут превышать те показатели, которые прописаны в рекомендациях МАРТ. К примеру, на сливочное и подсолнечное масло — до 20%, пшеничную муку, репчатый лук — до 30%, сахар — до 15%.

Почему решили усилить госрегулирование социально-значимых товаров

«В настоящее время рядом государств в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции, введены ограничительные меры, направленные на стабилизацию эпидемиологической ситуацией (ужесточение санитарно-карантинного режима, закрытие границ и др.), — говорится в обосновании проекта постановления. — В этой связи в республике может существенно возрасти покупательский спрос на отдельные товары, в том числе товары с высоким удельным весом импортной составляющей в общем объеме реализации (рыба свежемороженая, рис белый шлифованный, крупа манная, крупа пшенная, масло подсолнечное, мука пшеничная, сухие макаронные изделия, детское питание, свежий лук репчатый, свежие яблоки, чай черный байховый)».

Изменения намерены ввести для усиления работы по обеспечению продовольственной безопасности, предотвращения необоснованного роста цен, в первую очередь на социально-значимые товары.