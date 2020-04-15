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Власти намерены отменить ограничения по росту цен для производителей и импортеров, но не на все товары
15.04.2020 14:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти приняли решение отменить действие
Напомним, ранее власти
По нашей информации, власти решили отменить действие постановления № 184.
Какую альтернативу хотят ввести?
МАРТ планирует принять постановление, которым будут введены дополнительные меры по регулированию цен на социально-значимые товары. К этим товарам
Проект постановления предусматривает введение временного регулирования цен на отдельные социально-значимые товары на срок до 90 дней. Для этого предлагается вводить ограничения по рентабельности производителей этих товаров. Она не может превышать фактическую рентабельность по товарным позициям, которая была в январе-феврале этого года. В тех случаях, если фактическая рентабельность за этот период составляла меньше 10%, то производители могут ее повысить до этой отметки, но не превышать.
Предельная максимальная надбавка импортера на социально-значимые товары не сможет превышать 10% (по аналогии с постановлением № 27, которым
При этом предельные максимальные торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки) к отпускным ценам производителей и импортеров не могут превышать те показатели, которые
Почему решили усилить госрегулирование социально-значимых товаров
«В настоящее время рядом государств в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции, введены ограничительные меры, направленные на стабилизацию эпидемиологической ситуацией (ужесточение санитарно-карантинного режима, закрытие границ и др.), — говорится в обосновании проекта постановления. — В этой связи в республике может существенно возрасти покупательский спрос на отдельные товары, в том числе товары с высоким удельным весом импортной составляющей в общем объеме реализации (рыба свежемороженая, рис белый шлифованный, крупа манная, крупа пшенная, масло подсолнечное, мука пшеничная, сухие макаронные изделия, детское питание, свежий лук репчатый, свежие яблоки, чай черный байховый)».
Изменения намерены ввести для усиления работы по обеспечению продовольственной безопасности, предотвращения необоснованного роста цен, в первую очередь на социально-значимые товары.
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Власти намерены отменить ограничения по росту цен для производителей и импортеров, но не на все товары
Власти приняли решение отменить действие постановления правительства № 184, которым для производителей и импортеров вводили ограничение по росту цен. При этом...
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