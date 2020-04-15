Продали на пике – цены на квартиры в мартовских сделках оказались самыми высокими за 5 лет

Март отметился довольно любопытной структурой спроса. Доля сделок с 1-комнатными квартирами оказалась самой низкой за последние 3 года (36,1%). Лидировали в списке покупательских предпочтений «двушки», на которые пришлось 39% всех сделок.

Лишь 7% сделок были проведены с квартирами в готовых новостройках (дому не более года).

Чаще обычного квартиры покупали в Заводском, Октябрьском и Первомайском районах. Доля самого дорогого, Центрального района, в марте, напротив, сократилась.

«Хитом продаж» в минувшем марте стали самые бюджетные варианты – квартиры в панельных 9-этажках советской эпохи, а также ещё более «возрастные» хрущевки.

Мартовская структура спроса – это отражение той ситуации на рынке жилья, которая сложилась в начале года. Повышенный спрос на самые бюджетные квартиры указывает на высокий уровень цен. В то же время высокая доля 2-комнатных квартир – это отражение доступных кредитов. С большой долей вероятности в апреле мы увидим значительные изменения в структуре спроса – проданы будут те квартиры, где предлагались наиболее ощутимые скидки.

Читайте на эту тему: Продавцы квартир массово переписывают цены в объявлениях

Инертность рынка проявила себя и в ценовой динамике. В первой, относительно благополучной половине марта заключили больше сделок, чем во второй, когда начал «плясать» курс доллара и обострилась проблема коронавируса. В результате, средний уровень цен по итогам всего месяца оказался немного выше, чем в феврале. Средняя цена проданных квартир выросла за месяц на 0,6% и составила 1390 $/м2.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

· 1-комнатные квартиры: 1514 $/м2 (+1,1% за месяц) — $ 52 700;

· 2-комнатные квартиры: 1355 $/м2 (+1,4%) — $ 65 000;

· 3-комнатные квартиры: 1251 $/м2 (-0,7%) — $ 77 750;

· 4-комнатные квартиры: 1226 $/м2 (+1,9%) — $ 92 670.

Разрыв между средним уровнем цен предложения и реальных сделок составил 5,4%, при том, что средний уровень за последний год составлял 3,3%. В прошлые годы на такой отметке всегда наступал переломный момент в ценовой динамике.