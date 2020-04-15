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Продали на пике – цены на квартиры в мартовских сделках оказались самыми высокими за 5 лет
15.04.2020 14:06 — Новости о Коронавирусе | realt.by
Источник материала: realt.by
Общее количество сделок купли-продажи квартир в марте оказалось довольно высоким. Лишь в 2018 году по итогам первого месяца весны было продано больше квартир. По сравнению с очень активным февралем снижение составило всего 11%, и разрыв ещё сократится после внесения всех сделок.
Тем не менее, если рассмотреть спрос на квартиры более подробно, то тенденция к его сокращению всё же прослеживалась. С каждой неделей марта сделок оформляли всё меньше, а в последние дни их было уже на 20-25% меньше, чем в начале месяца. Если тенденция продолжится, то по итогам апреля мы можем увидеть очень заурядный уровень спроса.
Совершенно иной была динамика предложения. Март отметился резким ростом числа желающих
Март отметился довольно любопытной структурой спроса. Доля сделок с 1-комнатными квартирами оказалась самой низкой за последние 3 года (36,1%). Лидировали в списке покупательских предпочтений «двушки», на которые пришлось 39% всех сделок.
Лишь 7% сделок были проведены с квартирами в готовых новостройках (дому не более года).
Чаще обычного квартиры покупали в Заводском, Октябрьском и Первомайском районах. Доля самого дорогого, Центрального района, в марте, напротив, сократилась.
«Хитом продаж» в минувшем марте стали самые бюджетные варианты – квартиры в панельных 9-этажках советской эпохи, а также ещё более «возрастные» хрущевки.
Мартовская структура спроса – это отражение той ситуации на рынке жилья, которая сложилась в начале года. Повышенный спрос на самые бюджетные квартиры указывает на высокий уровень цен. В то же время высокая доля 2-комнатных квартир – это отражение доступных кредитов. С большой долей вероятности в апреле мы увидим значительные изменения в структуре спроса – проданы будут те квартиры, где предлагались наиболее ощутимые скидки.
Инертность рынка проявила себя и в ценовой динамике. В первой, относительно благополучной половине марта заключили больше сделок, чем во второй, когда начал «плясать» курс доллара и обострилась проблема коронавируса. В результате, средний уровень цен по итогам всего месяца оказался немного выше, чем в феврале. Средняя цена проданных квартир выросла за месяц на 0,6% и составила 1390 $/м2.
В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):
· 1-комнатные квартиры: 1514 $/м2 (+1,1% за месяц) — $ 52 700;
· 2-комнатные квартиры: 1355 $/м2 (+1,4%) — $ 65 000;
· 3-комнатные квартиры: 1251 $/м2 (-0,7%) — $ 77 750;
· 4-комнатные квартиры: 1226 $/м2 (+1,9%) — $ 92 670.
Разрыв между средним уровнем цен предложения и реальных сделок составил 5,4%, при том, что средний уровень за последний год составлял 3,3%. В прошлые годы на такой отметке всегда наступал переломный момент в ценовой динамике.
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Рынок жилья не остался в стороне от происходящих в последнее время процессов, и всё же, из-за своей инертности, пострадал в марте не так сильно. Запланированные...
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