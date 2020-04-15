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Продали на пике – цены на квартиры в мартовских сделках оказались самыми высокими за 5 лет

15.04.2020 14:06 — Новости о Коронавирусе | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Общее количество сделок купли-продажи квартир в марте оказалось довольно высоким. Лишь в 2018 году по итогам первого месяца весны было продано больше квартир. По сравнению с очень активным февралем снижение составило всего 11%, и разрыв ещё сократится после внесения всех сделок.

Тем не менее, если рассмотреть спрос на квартиры более подробно, то тенденция к его сокращению всё же прослеживалась. С каждой неделей марта сделок оформляли всё меньше, а в последние дни их было уже на 20-25% меньше, чем в начале месяца. Если тенденция продолжится, то по итогам апреля мы можем увидеть очень заурядный уровень спроса.

Совершенно иной была динамика предложения. Март отметился резким ростом числа желающих продать квартиру в Минске. Количество выставленных на продажу объектов по итогам месяца увеличилось на 22%.  Это один из самых стремительных скачков за последнее 10-летие.

Продали на пике – цены на квартиры в мартовских сделках оказались самыми высокими за 5 лет

Март отметился довольно любопытной структурой спроса. Доля сделок с 1-комнатными квартирами оказалась самой низкой за последние 3 года (36,1%). Лидировали в списке покупательских предпочтений «двушки», на которые пришлось 39% всех сделок.

Лишь 7% сделок были проведены с квартирами в готовых новостройках (дому не более года).

Чаще обычного квартиры покупали в Заводском, Октябрьском и Первомайском районах. Доля самого дорогого, Центрального района, в марте, напротив, сократилась.

«Хитом продаж» в минувшем марте стали самые бюджетные варианты – квартиры в панельных 9-этажках советской эпохи, а также ещё более «возрастные» хрущевки.

Мартовская структура спроса – это отражение той ситуации на рынке жилья, которая сложилась в начале года. Повышенный спрос на самые бюджетные квартиры указывает на высокий уровень цен. В то же время высокая доля 2-комнатных квартир – это отражение доступных кредитов. С большой долей вероятности в апреле мы увидим значительные изменения в структуре спроса – проданы будут те квартиры, где предлагались наиболее ощутимые скидки.

Читайте на эту тему: Продавцы квартир массово переписывают цены в объявлениях

Инертность рынка проявила себя и в ценовой динамике. В первой, относительно благополучной половине марта заключили больше сделок, чем во второй, когда начал «плясать» курс доллара и обострилась проблема коронавируса. В результате, средний уровень цен по итогам всего месяца оказался немного выше, чем в феврале. Средняя цена проданных квартир выросла за месяц на 0,6% и составила 1390 $/м2.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

· 1-комнатные квартиры: 1514 $/м2 (+1,1% за месяц) — $ 52 700;

· 2-комнатные квартиры: 1355 $/м2 (+1,4%) — $ 65 000;

· 3-комнатные квартиры: 1251 $/м2 (-0,7%) — $ 77 750;

· 4-комнатные квартиры: 1226 $/м2 (+1,9%) — $ 92 670.

Разрыв между средним уровнем цен предложения и реальных сделок составил 5,4%, при том, что средний уровень за последний год составлял 3,3%. В прошлые годы на такой отметке всегда наступал переломный момент в ценовой динамике.


Продали на пике – цены на квартиры в мартовских сделках оказались самыми высокими за 5 лет

Цены в объявлениях демонстрировали рост по итогам 14 месяцев подряд, но уже очевидно, что март был последним. Единственным сегментом, где уже в марте была отмечена коррекция, стали 1-комнатные квартиры.

Продали на пике – цены на квартиры в мартовских сделках оказались самыми высокими за 5 лет

Отрицательная динамика цен по итогам марта была зафиксирована в каждом четвёртом микрорайоне города. Нет сомнений, что в апрельском обзоре на карте будет доминировать синий цвет, символизирующий снижение цен на квартиры.


Продали на пике – цены на квартиры в мартовских сделках оказались самыми высокими за 5 лет

Кроме Киева снижение цен на квартиры в долларовом эквиваленте наблюдалась во всех соседних столицах. Наиболее значительных масштабов оно достигло в Москве (-11,9%) и Варшаве (-4,9%).

Продали на пике – цены на квартиры в мартовских сделках оказались самыми высокими за 5 лет

 
Теги: Минск
 
 
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Рынок жилья не остался в стороне от происходящих в последнее время процессов, и всё же, из-за своей инертности, пострадал в марте не так сильно. Запланированные...
 
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