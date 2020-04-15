Германия решила ослабить карантин

Источник материала: ОНТ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила сегодня во время пресс-конференции по итогам совещания с премьер-министрами федеральных земель, что Германия достигла промежуточного успеха в борьбе с COVID-19 и ослабляет карантин, пишет ТАСС.

Несмотря на распространение коронавируса, в стране удалось обеспечить работу системы здравоохранения, поэтому больницы не перегружены. По результатам совещания в Германии введен ряд послаблений.

С 20 апреля могут работать торговые точки, площадь которых не превышает 800 кв.м. Также снова смогут открыться книжные магазины, автосалоны, зоопарки, пункты продажи велосипедов, библиотеки.

С 4 мая планируется постепенное возобновление обучения в школах. Детские сады работать пока не будут. Кроме этого, с 4 мая ожидается открытие парикмахерских. Однако только в том случае, если там будут соблюдаться стандарты гигиены. Пока неизвестно, когда работу возобновят театры, рестораны, бары, дискотеки, концертные залы.

Под запретом остаются собрания людей в религиозных учреждениях, включая храмы, мечети, синагоги. Планируется запретить проводить крупные массовые мероприятия как минимум до 31 августа.

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