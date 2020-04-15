ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Германия решила ослабить карантин

15.04.2020 22:50 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Германия решила ослабить карантин

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила сегодня во время пресс-конференции по итогам совещания с премьер-министрами федеральных земель, что Германия достигла промежуточного успеха в борьбе с COVID-19 и ослабляет карантин, пишет ТАСС.

Несмотря на распространение коронавируса, в стране удалось обеспечить работу системы здравоохранения, поэтому больницы не перегружены. По результатам совещания в Германии введен ряд послаблений. 

С 20 апреля могут работать торговые точки, площадь которых не превышает 800 кв.м. Также снова смогут открыться книжные магазины, автосалоны, зоопарки, пункты продажи велосипедов, библиотеки.

С 4 мая планируется постепенное возобновление обучения в школах. Детские сады работать пока не будут. Кроме этого, с 4 мая ожидается открытие парикмахерских. Однако только в том случае, если там будут соблюдаться стандарты гигиены. Пока неизвестно, когда работу возобновят театры, рестораны, бары, дискотеки, концертные залы.

Под запретом остаются собрания людей в религиозных учреждениях, включая храмы, мечети, синагоги. Планируется запретить проводить крупные массовые мероприятия как минимум до 31 августа. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила сегодня во время пресс-конференции по итогам совещания с премьер-министрами федеральных земель, что Германия достигла...
 
Новости дня
Новости
 
Когда беда объединяет. Показываем, как белорусские предприятия переориентировались и стали шить маски
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика