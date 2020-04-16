По данным телеканала, чьи источники якобы были ознакомлены с соответствующими документами, "нулевым пациентом" стал сотрудник лаборатории, затем оказавшийся среди населения Ухани. При этом вирус ему действительно передался от летучей мыши, но вовсе не на рынке и не при поедании экзотического блюд, как это предполагалось ранее.





Утверждается, что лаборатория должна была показать значительные результаты в исследовании вирусов.





О вспышке пневмонии неизвестной природы в городе Ухань власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения 31 декабря 2019 года. В результате было установлено, что возбудителем заболевания, получившего название COVID-19, является новый тип коронавируса SARS-CoV-2. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.





На сегодняшний день в мире заразились более 2 миллионов человек. Более 130 тысяч умерли.