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И никаких мышей: кем был "нулевой пациент" с коронавирусом в Ухани

16.04.2020 07:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый заболевший коронавироусной инфекцией в китайском городе Ухань человек был сотрудником лаборатории расположенного там Института вирусологии. Об этом рассказал американский телеканал Fox News, ссылаясь на источники.

По данным телеканала, чьи источники якобы были ознакомлены с соответствующими документами, "нулевым пациентом" стал сотрудник лаборатории, затем оказавшийся среди населения Ухани. При этом вирус ему действительно передался от летучей мыши, но вовсе не на рынке и не при поедании экзотического блюд, как это предполагалось ранее.

Утверждается, что лаборатория должна была показать значительные результаты в исследовании вирусов.

О вспышке пневмонии неизвестной природы в городе Ухань власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения 31 декабря 2019 года. В результате было установлено, что возбудителем заболевания, получившего название COVID-19, является новый тип коронавируса SARS-CoV-2. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

На сегодняшний день в мире заразились более 2 миллионов человек. Более 130 тысяч умерли. 
 
 
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Первый заболевший коронавироусной инфекцией в китайском городе Ухань человек был сотрудником лаборатории расположенного там Института вирусологии. Об этом...
 
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