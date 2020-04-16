Коронавирус в Беларуси и мире: число жертв и зараженных на 16 апреля

Источник материала: Новости Волковыска

✅ Во всем мире смертоносный вирус заразил уже два миллиона человек.

❎ Собрали последние новости по коронавирусу в Беларуси и мире на 16 апреля 2020-го.

По состоянию на 16 апреля коронавирус Ковид-19 заразил уже более 2 миллиона человек во всем мире. Кроме того, снова увеличилось число жертв китайского вируса – их теперь более 130 тысяч.

Коронавирус – статистика заболеваний в мире на 16 апреля

По состоянию на 16 апреля в мире зарегистрировали 2 034 425 случаев заражения коронавирусом. При этом 133 261 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику коронавируса по всему миру и отдельным странам.





статистика на 16 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом – там их 619 607. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило уже 27 760 человек.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания – там вирус подхватили 177 633 человека. От болезни умерли 18 579 пациентов.

Италия, как и прежде, находится на третьем месте по числу инфицированных – в стране зарегистрировали 165 155 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей составляет 21 645.

Коронавирус в Китае снова активизировался. В частности, на континентальной части страны было зафиксировано 46 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, 36 из них были завезены из-за рубежа. Кроме того, в стране был зарегистрирован один случай с летальным исходом.

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Сколько больных на коронавирус в Беларуси 16 апреля

Обновляемые статистические данные по ситуации с коронавирусом COVID-19 в Беларуси. Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в Беларуси на данный момент, а также общее количество подтвержденных случаев заражения, выздоровления и смерти.

Всего зарегистрировано 3728 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 447 случаев больше, чем вчера, сообщает пресс-служба Минздрава.

Количество выявленных зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 апреля

Принудительная вентиляция легких нужна 68 пациентам.

За минувшие сутки количество летальных исходов в Беларуси выросло до 36. Погибшие пациенты параллельно страдали хроническими заболеваниями, которые были отягощены коронавирусной инфекцией.

Проведено 76 198 тестов на коронавирус. Это означает, что за последние сутки было сделано 4323 теста.

На сегодняшний день 24 лаборатории занимаются проведением тестов на COVID-19. Они работают не только в государственных медицинских центрах, но и частных.

Кроме того, специалисты сейчас фиксируют в основном не завозные случаи, а передачу вируса от человека к человеку внутри страны.По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля – начало мая.

Коронавирус – статистка заболевших по областям Беларуси (за 14 апреля)

Озвучены данные о COVID-19 в Беларуси по регионам. По-прежнему больше всего зараженных в Минске и Витебской области – соответственно 1691 и 848. В Брестской области – 73, в Гродненской – 53, в Гомельской – 106, в Могилевской – 151, в Минской области – 359 случаев коронавирусной инфекции.

Официальных данных по COVID-19 в регионах не было с прошлой недели.

Минздоровья предполагает, что ситуация по регистрации 300-400 случаев коронавируса в день сохранится в Беларуси еще 2-3 недели.

Карта заражения коронавирусом в Беларуси по городам

Названа единственная страна в мире, которая поборола коронавирус

На острове были больны COVID-19 лишь 11 человек.





Гренландия стала первой территорией в мире, которой удалось полностью побороть коронавирус. Однако стоит отметить, что там COVID-19 поразил лишь 11 человек. На данный момент все они выздоровели и выписаны с больниц.

В городе Нуук случаи заражения коронавирусом фиксировались со середины марта до начала апреля. При этом с 4 апреля не было не было обнаружено ни одного нового инфицированного пациента, пишет High North News.

С момента обнаружения первого случая болезни в Гренландии 912 человек прошли тест на коронавирус. По словам премьер-министра Кима Кильсе, теперь власти планируют постепенное снятие карантина, который был введен из-за пандемии.

Гренландия – самый большой остров на планете. Страна является автономией в составе Дании.

Пандемии коронавируса могло и не быть: названа самая большая ошибка Китая

Китай виноват в том, что неделю скрывал информацию о коронавирусе.





Ежедневно мир считает жертв ненасытной уханьской заразы. Коронавирус убил более 133 тысяч человек. Планета живет в страхе.

Но этого можно было избежать.

Ученый Калифорнийского университета Цзо-Фенг Чжан убежден, что пандемии могло бы не произойти, либо ее масштаб был бы значительно меньшим, если бы Китай на неделю раньше сообщил о вспышке коронавируса COVID-19.

По мнению эксперта, на которого ссылается Associated Press, в течение шести ключевых дней информация о происходящем не разглашалась, поскольку КНР стремился избежать паники в обществе.

Цзо-Фенг Чжан предполагает, что если бы председатель КНР Си Цзиньпин выступил с первым заявлением не 20 января, а 15 января (когда специальные инструкции были распространены среди региональных органов здравоохранения), это могло бы сократить количество случаев заражения.

Напомним, ранее ученые Гарварда, которые моделировали траекторию распространения пандемии, заявили, что однократная блокировка не остановит новый коронавирус, и к 2022 году могут потребоваться повторные периоды социального дистанцирования, чтобы избежать переполнения больниц.

Авторы исследования говорят, что социальное дистанцирование на фоне отсутствия лечения – это своего рода панацея.

По их словам, пандемия пойдет на спад, когда появится лечение и вакцина.