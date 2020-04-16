Медвежья желчь и пенисы тигров. Как Китай предлагает всему миру бороться с коронавирусом с помощью своей традиционной медицины

За направление народной медицины в этой стране отвечает целая государственная администрация, подчиняющаяся Национальной комиссии здравоохранения КНР. Таким образом, Китай является одной из немногих стран, на государственном уровне поддерживающих альтернативные методы лечения, в том числе во время эпидемии коронавируса, сообщает The Economist.





В январе китайский Минздрав даже опубликовал список из препаратов, относящихся к традиционной медицине, которые рекомендовал применять при лечении больных коронавирусом. Все они имеют травяную основу, а некоторые из них применялись в Китае во время вспышки атипичной пневнмонии (или тяжелого острого респираторного синдрома) в 2002—2003 годах.





23 марта в госадминистрации по вопросам традиционной медицины сообщили, что более 90% переживших вспышку COVID-19 в Китае принимали «народные» лекарственные препараты, и они оказались «действенными» в 90% случаев. В то же время статистика, подтверждающая это, не была предоставлена.





Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), судя по всему, не готова выступить с четкой позицией по вопросу альтернативных методов лечения, применяемых в Китае — в прошлом месяце информация о том, что лекарственные препараты на травяной основе не являются эффективными в рамках борьбы с коронавирусом и могут быть вредны, пропал с сайта организации, пишет британское издание.





А в 2014 году на Всемирной ассамблее здравоохранения был представлен отчет, в котором «подтверждается растущая важность и ценность народной медицины для оказания медпомощи на национальном и глобальном уровнях и то, что подобные препараты более не ограничиваются исключительно какими-либо конкретными регионами или общинами».





Одним из главных адвокатов альтернативной медицины в Китае является Чжан Боли, директор Тяньцзиньского университета традиционной китайской медицины.





Недавно он дал интервью местной проправительственной газете, в котором сообщил, что при уходе за пациентами с коронавирусной инфекции народные медсредства начали применять еще 3 февраля — всего за несколько дней их прописали 30 тысячам человек.





«Мы хотели бы поделиться своим опытом с миром, и наш университет также готов представить достижения традиционной китайской медицины (ТКМ) по борьбе со вспышкой [коронавируса] зарубежным студентам и выпускникам», — заявлял Чжан Боли.









Китай действительно продвигает ТКМ в других странах: специалисты в этой области отправляются вместе с медбригадами, командируемыми правительством в другие страны — в частности, в Италию, Камбо у и Ирак. А сам Боли, согласно газете Global Times, 26 марта выступил главным спикером на видеоконференции, в которой участвовали 90 тыс. человек из 64 стран.





И хотя власти Китая не требуют использовать исключительно народную медицину в борьбе с COVID-19 (при тяжелых случаях заболевания применяются международные медпрактики), сторонники ТКМ отрицают действенность «западной медицины».





Несмотря на то, что для здоровья большинства людей традиционная медицина не несет угрозы, журналисты The Economist выделяют два опасных фактора, связанных с ТКМ. Так, некоторые жители Китая из-за активной пропаганды альтернативных препаратов могут предпочитать их лабораторно протестированным лекарствам, чье действие научно подтверждено.





Второй аспект: убийства животных в целях получения ингредиентов для приготовления препаратов ТКМ. Среди них: желчные пузыри медведей, пенисы тигров, рога носорогов и другие. Для этих целей в Китае создаются целые фермы с редкими животными, часто занесенными в Красную книгу, — и хотя правительство страны в феврале 2020 года запретило продажу диких животных в качестве пищи, это распоряжение не мешает браконьерам продавать их для нужд традиционной медицины.





«На традиционную медицину приходится 40% рынка лекарств в Китае, согласно аналитикам банка Jefferies. Около 15% китайских госпиталей специализируются на традиционных методах лечения. Из более чем 8,4 миллиона больничных коек, 1,2 миллиона находились в подобных медучреждениях. Свыше 700 тысяч человек практикуют или продвигают традиционную медицину», — сообщают журналисты.





Чжан Боли, директор Тяньцзиньского университета традиционной китайской медицины, говорит, что «ТКМ не может убить новый коронавирус», но «вычищает из человеческого организма мусор, вызывающий недомогание». По словам Боли, «без этого мусора вирусу не остается места для выживания, и поэтому пациенты идут на поправку».





В материале под названием Традиционная медицина играет большую роль в борьбе с COVID-19,опубликованном в государственной газете China Daily, также утверждается, что применение альтернативных методов лечения в сочетании с обычными якобы снижает уровень смертности среди пациентов в тяжелом состоянии на 8,8%.





Также Китай продвигает использование ТКМ в борьбе с коронавирусом с помощью рекламных статей на сайтах ведущих мировых изданий, в частности — американских.





Так, 20 марта новостное агентство APNews на правах рекламы опубликовало пресс-релиз китайской фармацевтической компании Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical, в котором утверждается, что их препарат, относящийся к ТКМ, был «оценен экспертами» как «противоэпидемический».





Наравне с Китаем альтернативная медицина на государственном уровне продвигается в Туркменистане — там президент Гурбангулы Бердымухамедов распорядился бороться с коронавирусом окуриванием населения дымом растения гармала (другие названия — могильник или юзарлик), которое имеет токсичные свойства.





В то же время на сайте ВОЗ опубликовано напоминание: «На данный момент рекомендованных лекарственных средств, предназначенных для профилактики или лечения инфекции, вызванной новым коронавирусом, нет».