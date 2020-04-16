Может ли бессимптомный коронавирус без температуры привести к летальному исходу? На вопрос ответили в Минздраве

Источник материала: ОНТ

Есть ли какие-либо клинические проявления у бессимптомного и бестемпературного протекания коронавируса и может ли такая форма заболевания привести к смертельному исходу? На этот вопрос в ходе стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19» ответил начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев.

Чиновник также отметил, что бессимптомная форма течения предполагает полное отсутствие каких-либо признаков наличия заболевания. Само заболевания в подобном случае может быть выявлено только при проведении лабораторного исследования.





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