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Может ли бессимптомный коронавирус без температуры привести к летальному исходу? На вопрос ответили в Минздраве
16.04.2020 14:44 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Есть ли какие-либо клинические проявления у бессимптомного и бестемпературного протекания коронавируса и может ли такая форма заболевания привести к смертельному исходу? На этот вопрос в ходе стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19» ответил начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев.
Чиновник также отметил, что бессимптомная форма течения предполагает полное отсутствие каких-либо признаков наличия заболевания. Само заболевания в подобном случае может быть выявлено только при проведении лабораторного исследования.
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Может ли бессимптомный коронавирус без температуры привести к летальному исходу? На вопрос ответили в Минздраве
Есть ли какие-либо клинические проявления у бессимптомного и бестемпературного протекания коронавируса и может ли такая форма заболевания привести к...
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