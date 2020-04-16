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Брестскую гостиницу "Интурист" могут задействовать для самоизоляции

16.04.2020 20:32 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте для желающих самоизолироваться в связи с коронавирусной инфекцией горожан могут задействовать гостиницу "Интурист", сообщил сегодня на брифинге председатель горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.

Брестскую гостиницу "Интурист" могут задействовать для самоизоляции

"В настоящий момент мы ищем варианты размещения горожан, которые хотят добровольно самоизолироваться. Предположим, они проживают в стесненных условиях и, исходя из своего понимания ответственности перед семьей, окружающими, желают самоизолироваться. Рассматриваем варианты, включая нашу городскую гостиницу "Интурист", один из этажей которой можно организовать под функцию самоизоляции. Никаких проблем в этом нет, учитывая, что все гостиницы города практически пустые", - отметил Александр Рогачук.

По его словам, сейчас на самоизоляции находятся 1597 брестчан. В основном это водители-дальнобойщики, а также прибывшие из-за рубежа жители города, являющиеся контактами первого и второго уровней. На базе центральной городской больницы созданы условия для самоизоляции медицинских работников, которые трудятся в экстремальных условиях и хотят на этот период изолироваться от своих семей. Решены вопросы с их размещением и питанием.

Сейчас ЦГБ практически перепрофилирована под задачи и медицинские функции пульмонологического и инфекционного отделений. На 16 апреля там находятся 107 больных с диагнозом "пневмония", у 10 из них болезнь протекает в тяжелой форме, четверо находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. На данный момент ЦГБ располагает 400 свободными койками. Всего в городских медицинских учреждениях имеется 36 стационарных и 33 передвижных аппарата искусственной вентиляции легких. Кроме того, в наличии 27 наркозно-дыхательных аппаратов и 24 кислородных концентратора, которые тоже могут быть использованы для оказания помощи больным.

Брестскую гостиницу "Интурист" могут задействовать для самоизоляции

"Мы проводим плановую работу, которая прежде всего заключается в том, чтобы в первую очередь финансировать все расходы медицины. На данный момент у нас нет ни одной копейки задолженности перед системой здравоохранения. Это очень важно, и здесь приоритет определен окончательно", - подчеркнул Александр Рогачук.

В процесс изготовления средств индивидуальной защиты вовлечено 26 швейных фирм города. Ежедневно с учетом давальческого сырья они изготавливают от 180 тыс. до 200 тыс. масок. В филиале РУП "Фармация" на сегодня в запасе имеется 300 тыс. единиц многоразовых повязок для лица.

 
Теги: Брест
 
 
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