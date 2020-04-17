Источник материала: Виртуальный Брест

В соответствии с принципами биоэтики газета Заря получила предварительное согласие у руководства УЗ «Брестская областная клиническая больница» и лечащего врача, после чего связалась с жительницами Лунинецкого района, у которых была выявлена коронавирусная инфекция.

Бресте" alt="Сотрудницы Лунинецкого «Евроопта» рассказали о своем лечении в Бресте" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/04/1587130691713007.jpg" style="width: 750px; height: 500px;">



37-летняя Мария (по просьбе героини имя изменено. – Прим. автора) и Татьяна (34 года) – сотрудники магазина «Евроопт» в Лунинце, находились на лечении в Брестской областной больнице.

В понедельник, 13 апреля, стало известно, что третий тест на коронавирус , как и предыдущий, оказался отрицательным и подтвердил, что пациентки здоровы. Они уже вернулись домой и вышли на работу.

Пожалуй, самый часто задаваемый вопрос, который слышат сейчас Мария и Татьяна: «Как здоровье? Как самочувствие?». Женщины отвечают с осторожным оптимизмом: «Нормально». События минувших недель заставили поволноваться не только их самих, но и окружающих.

– В пятницу, 3 апреля, мы узнали о том, что у нашего директора положительный тест на коронавирус . Тех работников, у которых были какие-либо симптомы, на «скорой» отвезли в Молотковичскую инфекционную больницу. Остальных поместили на карантин в Пинскую инфекционку, – вспоминает Мария. – У нас из 28 работников, в принципе, ни у кого «страшных» симптомов не было. У кого-то температура 37 – 37,2 градуса, у кого-то горло болело. Я, например, знала изначально, что у меня будет положительный тест, потому что больше всего контактировала с директором. На тот момент у меня было состояние, знаете, глубоко простывшего человека: вроде бы ни кашля, ни насморка нет, а голова тяжелая, глаза горят и, что характерно, «нюх» пропал . Потом мы узнали, что отсутствие обоняния – это один из признаков коронавирусной инфекции.

В Молотковичской инфекционной больнице Мария и Татьяна находились в одной палате. Татьяна чувствовала недомогание уже несколько дней.

– Я думала, что меня продуло на работе. В среду, 1 апреля, пришла совершенно здоровой. Буквально за пару часов появились першение и боль в горле. Потом озноб и насморк, покашливала. После работы ехала и чувствовала, что глаза воспалены, заложен нос. Дома померила температуру – 38,7, выпила жаропонижающее. Утром горло уже не болело, но нос был страшно заложен. День так помучалась, вечером померила температуру – 37,5, я ее не сбивала уже, – продолжает Татьяна. – В пятницу был выходной, я не могла с кровати подняться – так тело ломило. И тут позвонили: «Собирайтесь».

В Молотковичской инфекционной больнице лунинчанки были изолированы до вторника, 7 апреля. По словам Марии, в этот день сообщили, что у нее положительный тест на коронавирус .

- Звонили из санстанции, узнавали все контакты – куда я ходила, с кем контактировала. Сразу же нас троих – кто находился в одной палате – на «скорой» отправили в областную больницу. Выяснилось, что положительный результат был у меня и у Татьяны – в Бресте мы оказались в одном боксе. А третью девушку, нашу соседку по палате с отрицательным тестом, поместили отдельно, – рассказала Мария.





О пребывании в инфекционном отделении Брестской областной больницы женщины отзываются только хорошо. Слова благодарности они адресовали всему медперсоналу – санитаркам, медсестрам, врачам, которые слаженно и профессионально выполняли свою работу.

– Условия в больнице замечательные, очень понравилось, как была налажена работа по сравнению с Молотковичами. В плане лечения – всё строго: мы были закрыты на все замки. Полная изоляция, минимум контактов с медработниками. Они в защитных костюмах, очках и масках. Каждые три часа, начиная с 7 утра, измеряли температуру, брали необходимые анализы и тесты, регулярно проводил осмотр лечащий врач, – отметила Мария.

Коллега с ней согласна:

- Я не раз лежала в больнице, и обычно с первого дня мне хочется домой. А тут мы приехали расстроенные, но доктор поддержал, подбодрил. Морально очень помогало такое внимательное отношение. У нас был золотой врач! Мы Дмитрия Васильевича, когда выписывались, приглашали в Лунинец, он обещал, что обязательно зайдет к нам в магазин, когда будет в городе в командировке, – поделилась Татьяна. – В бытовом плане тоже всё устраивало: в боксе чисто, уборка и дезинфекция проводились регулярно, питание хорошее.

Во время лечения в инфекционном отделении областной больницы, по словам пациенток, симптомы коронавирусной инфекции у них не усугубились: высокой температуры, кашля и проблем с дыханием не было. Тесты на коронавирус дважды показали отрицательный результат.





Первые дни в больнице, вспоминает Татьяна, она много читала в интернете о коронавирусе, но потом перестала, потому что обилие разрозненной информации только нагнетало тревогу.

- Единственное – переживала за детей, – добавляет она. – Целую неделю телефон разрывался. Успокаивала родственников, рассказывала знакомым, как переношу болезнь. Приходилось делать видеозвонок, чтобы они убедились, что я в порядке.

К слову, муж и дети лунинчанки Марии, которых как контакты первого уровня также проверяли на COVID-19, получили отрицательные результаты теста. Но это не повод для самоуспокоения, считает женщина.

- После выписки я стараюсь придерживаться рекомендаций врача, меньше пока контактировать с детьми и мыть-мыть руки, – говорит она.

Помимо соблюдения личной гигиены, излечившимся от коронавируса рекомендовано избегать массовых скоплений людей, наблюдаться у терапевта по месту жительства, проводить профилактику простудных заболеваний.

- Тяжеловато было сразу после больницы на работу выходить, – говорит Мария. – На работе мы соблюдаем все меры предосторожности. В магазине работники в масках и перчатках, постоянно обрабатываем руки.

Коллеги, покупатели, знакомые – люди реагируют на перенесших коронавирус землячек в основном адекватно, отмечают женщины. Хотя есть и такое, что некоторые шарахаются, боятся.

- Наверное, это связано с тем, что люди столкнулись с коронавирусом впервые, – рассуждает Татьяна. – Нужно беречь себя, потому что хорошо, если болезнь пройдет в легкой форме. Но есть же случаи, когда человек попадает в больницу в тяжелом состоянии. Я всем говорю: здоровье – это важно.