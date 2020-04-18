Коронавирус в Беларуси и мире: число жертв и зараженных COVID-19 на 18 апреля

Источник материала: Новости Волковыска

✅ Китайский вирус заразил уже более двух миллионов человек во все мире.

❎ Собрали последние новости по коронавирусу в Беларуси и мире на 18 апреля 2020-го.

По состоянию на 18 апреля коронавирус Ковид-19 заразил уже более двух миллионов человек во всем мире. Кроме того, снова увеличилось число жертв китайского вируса – их более 148 тысяч.

Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в нашем материале.

Коронавирус – статистика заболеваний в мире на 18 апреля

По состоянию на 17 апреля в мире зарегистрировали 2 218 332 случаев заражения коронавирусом. При этом 148 654 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику коронавируса по всему миру и отдельным странам.

Топ-5 стран, в которых зафиксировано больше всего заболевших, не изменился:

США – инфицированы 686 991 человек, скончались 32 232 человек; Испания – инфицированы 188 093 человек, 19 613 – скончались; Италия – инфицированы 172 434 человек, 22 745 – скончались; Франция – инфицированы 147 121 человек, 18 681 – скончался; Германия – инфицированы 139 134 человек, 4 203 – скончались.





статистика на 18 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом – там их 686 991. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило уже 32 232 человек.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания – там вирус подхватили 188 093 человек. От болезни умерли 19 613 пациентов.

Италия, как и прежде, находится на третьем месте по числу инфицированных – в стране зарегистрировали 172 434 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей составляет 22 745.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения считает, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

Власти китайского города Ухань уточнили данные о количестве жертв от заболеваний COVID-19.

По данным медиков, в городе Ухань с момента вспышки коронавируса скончались 3869 человек. Ранее сообщалось о 2579 смертельных случаях.

Всего в КНР с учетом новых данных, коронавирус выявили у 83 760 человек, 4636 инфицированных умерли.

"Общая вспышка в мире состоит из 90% случаев в Европе и США. Поэтому мы мы еще точно не видели пика", – заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис.

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Коронавирус в Беларуси – последние новости на 18 апреля

Обновляемые статистические данные по ситуации с коронавирусом COVID-19 в Беларуси. Количество зараженных COVID-19 в Беларуси на данный момент, а также общее количество подтвержденных случаев заражения, выздоровления и смерти.

Количество выявленных зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 апреля

В Беларуси на 18 апреля зарегистрировано 4 779 случая коронавирусной инфекции, есть и новые смертельные случаи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сколько больных на коронавирус в Беларуси 18 апреля

Общее число инфицированных за последние сутки увеличилось на 575, или 13,7%. Вчера Минздрав сообщал о 4 204 случаях COVID-19.

За минувшие сутки количество летальных исходов в Беларуси выросло до 42. Погибшие пациенты параллельно страдали хроническими заболеваниями, которые были отягощены коронавирусной инфекцией.

При этом выздоровело уже 342 человека.

Кроме того, за последние сутки из стационаров было выписано 528 человек – это контактные лица и пациенты с неподтвержденным коронавирусом.

«Ситуацию мы по-прежнему оцениваем как контролируемую. Понятно, что эпидпроцесс развивается, многие граждане по-прежнему выезжают за пределы страны, количество завозных случаев увеличивается», – сказал министр здравоохранения Владимир Караник.

В Беларуси уже проведены 86 тыс. 813 тестов на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день 24 лаборатории занимаются проведением тестов на COVID-19. Они работают не только в государственных медицинских центрах, но и частных.

Кроме того, специалисты сейчас фиксируют в основном не завозные случаи, а передачу вируса от человека к человеку внутри страны.

По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля – начало мая.

Православная церковь обратилась к прихожанам с просьбой остаться дома и не посещать на праздники храмы, а на Радуницу – кладбища.

Коронавирус – статистка заболевших по областям Беларуси на 18 апреля

Информация по регионам:

Минск – 2308 случаев

Витебская область – 1282

Минская область – 588

Могилевская область – 217

Гомельская область – 193

Брестская область – 112

Гродненская область – 79

Минздоровья предполагает, что ситуация по регистрации 300-400 случаев коронавируса в день сохранится в Беларуси еще 2-3 недели.

Карта заражения коронавирусом в Беларуси по городам

В белорусской армии выявили три случая заражения коронавирусом

В Вооруженных Силах Беларуси у троих военнослужащих, проходящих срочную службу, тест на коронавирус дал положительный результат.





Медики выявили три случая заражения COVID-19 среди военнослужащих срочной службы.

«На данный момент в Вооруженных Силах у троих военнослужащих срочной службы тест на коронавирус дал положительный результат. Один случай – у солдата из 72-го Объединенного учебного центра в Печах. Сейчас он находится в Главном военном клиническом врачебном центре в Минске. Его состояние медики оценивают, как стабильное с тенденцией к улучшению. Еще два случая зарегистрированы у военнослужащих срочной службы в Бобруйске, они помещены в центральную городскую больницу. Военнослужащие находятся в удовлетворительном состоянии и не нуждаются в поддержании легочной деятельности», – рассказала официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик.

Военнослужащие, являющиеся контактами первого уровня, помещены в районные изоляторы. У них взяли пробы на коронавирус и ждут результатов, сообщает БелТА .

Коронавирус передается через внешне здоровых людей

Симптомы коронавируса проявляются позже, чем человек начинает инфицировать других. Поэтому риск заболеть Ковид-19 резко возрастает.





На сегодня коронавирус Ковид-19 заразил уже более двух миллионов человек во всем мире. И почти половина из них заразилась от тех, кто внешне больным не выглядел, то есть поводов опасаться контакта с таким человеком не было.

Как именно можно заразиться Ковид-19 и как спастись от коронавируса – наиболее актуальная проблема на сегодня.

По опыту с тем же гриппом люди привыкли думать, что заразиться можно, если на тебя чихнули – или рядом с тобой, в одном помещении, просто находился больной человек. Причем зачастую, болен ли человек, мы тоже привыкли определять на глаз.

Но уханьская зараза преподнесла человечеству новую подлянку: около 44% больных были инфицированы теми, у кого внешне никаких симптомов коронавируса не было. Таковы данные исследования, которое опубликовано в журнале Nature Medicine.

То есть заболевший человек еще и сам не догадывается, что болен – у него нет симптомов или они настолько размытые, что он списывает их на усталость от работы или простуду.

Поэтому мужчина или женщина не обращается в больницу – а продолжает спокойно общаться с родными, ходить в магазин за едой, выгуливать свою собачку или работать курьером … Но всё это время человек уже заражает окружающих.

После анализа течения болезни у 94 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией (критически тяжелых больных среди них не было) специалисты вычислили: в среднем, люди начинают быть заразными за 2,3 дня до возникновения симптомов.

При этом пик способности заразить выпадает на период примерно 14-16 часов с момента первого проявления симптомов. Потом способность к заражению у вируса падает в течение недели, до полного исчезновения.

Таким образом, заражать окружающих человек с Ковид-19 способен еще за два-три дня до проявления симптомов заболевания.

Вакцина от COVID-19 появится скоро, но на всех ее не хватит

Оксфорд приступил к испытанию вакцины от Ковид-19 на людях.





Новости о коронавирусе сегодня появились противоречивые. С одной стороны, производство вакцины уже идет. С другой – это вакцина не для массового пользования.

Массовое производство вакцины от Ковид-19 обещают запустить не раньше сентября.

Испытаниями вакцины от Ковид-19 занимаются ученые Оксфордского университета. Вакцина запущена в производство, добровольцев тоже хватает, пишет Bloomberg.

Испытать лекарство от коронавируса на себе согласились 500 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Позднее планируется испытывать вакцину и на людях более преклонного возраста.

На заключительном этапе участвовать в испытаниях будут уже 5000 человек.