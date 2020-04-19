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ЛЧ планируют возобновить 7 августа, матчи будут проходить каждые 3 дня
19.04.2020 09:30 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Перенесенные ответные матчи 1/8 финала предлагается провести 7-8 августа, а дальнейшие игры – каждые три дня с тем, чтобы финал состоялся 29 августа, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
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