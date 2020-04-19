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ЛЧ планируют возобновить 7 августа, матчи будут проходить каждые 3 дня

19.04.2020 09:30 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

УЕФА обсудит на следующей неделе план по возобновлению розыгрыша Лиги чемпионов, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Перенесенные ответные матчи 1/8 финала предлагается провести 7-8 августа, а дальнейшие игры – каждые три дня с тем, чтобы финал состоялся 29 августа, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

 
 
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УЕФА обсудит на следующей неделе план по возобновлению розыгрыша Лиги чемпионов, приостановленного из-за пандемии коронавируса.Перенесенные ответные матчи 1/8...
 
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