ЛЧ планируют возобновить 7 августа, матчи будут проходить каждые 3 дня

Источник материала: Tribuna.com

УЕФА обсудит на следующей неделе план по возобновлению розыгрыша Лиги чемпионов , приостановленного из-за пандемии коронавируса .

Перенесенные ответные матчи 1/8 финала предлагается провести 7-8 августа, а дальнейшие игры – каждые три дня с тем, чтобы финал состоялся 29 августа, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.