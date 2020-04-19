Трамп: Китай может столкнуться с последствиями, если сознательно допустил пандемию

"Мы проводим расследование, посмотрим, как пойдет расследование, - сказал он. - <...> Если они сознательно допустили это (если ошибка, то это ошибка), то должны быть последствия".





По словам Трампа, отношения Вашингтона и Пекина до произошедших событий были конструктивными, передает ТАСС.





"Мы заключили торговое соглашение, Китай закупает продукцию у наших фермеров на $250 млрд, отношения были хорошими, когда мы подписали это, - сказал президент США. - Зол ли я на Китай? Возможно, да. Но все зависит от того, стало ли это [вспышка коронавируса] ошибкой или было сделано сознательно".





Как ранее заявил госсекретарь США Майкл Помпео, он рассчитывает на то, что китайские власти допустят иностранных специалистов в лабораторию в Ухане, из которой, по утверждению ряда американских СМИ, мог начать распространяться коронавирус.





Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 16 апреля подчеркнул, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Таким образом он прокомментировал публикацию телеканала Fox News о том, что "нулевым пациентом" с коронавирусом якобы оказался некий сотрудник лаборатории в Ухане.