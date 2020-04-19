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Трамп: Китай может столкнуться с последствиями, если сознательно допустил пандемию

19.04.2020 10:42 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Китай может столкнуться с последствиями, если будет доказано, что он сознательно допустил вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом заявил в субботу на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Мы проводим расследование, посмотрим, как пойдет расследование, - сказал он. - <...> Если они сознательно допустили это (если ошибка, то это ошибка), то должны быть последствия".

По словам Трампа, отношения Вашингтона и Пекина до произошедших событий были конструктивными, передает ТАСС.

"Мы заключили торговое соглашение, Китай закупает продукцию у наших фермеров на $250 млрд, отношения были хорошими, когда мы подписали это, - сказал президент США. - Зол ли я на Китай? Возможно, да. Но все зависит от того, стало ли это [вспышка коронавируса] ошибкой или было сделано сознательно".

Как ранее заявил госсекретарь США Майкл Помпео, он рассчитывает на то, что китайские власти допустят иностранных специалистов в лабораторию в Ухане, из которой, по утверждению ряда американских СМИ, мог начать распространяться коронавирус.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 16 апреля подчеркнул, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Таким образом он прокомментировал публикацию телеканала Fox News о том, что "нулевым пациентом" с коронавирусом якобы оказался некий сотрудник лаборатории в Ухане.
 
 
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Китай может столкнуться с последствиями, если будет доказано, что он сознательно допустил вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом заявил в...
 
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